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दिल्ली में हल्की बारिश के आसार, उमस ने किया परेशान

दिल्ली में आज आसमान में बादल छाये रहेंगे और उमस थोड़ा परेशान करेगी. इस दौरान बारिश का स्तर काफी कम रहा. बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान करीब 33.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री रहा.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 27 Aug 2026 06:47 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में बुधवार को हल्की बारिश के साथ उमस बनी रही, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई. आज भी राजधानी में उमस लोगों को परेशान करने वाली है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 1 सितंबर तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में कुछ इलाकों पर बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. 

विभाग के अनुसार, दिल्ली में बुधवार (26 अगस्त) को आसमान में बादल छाये रहे. इस दौरान न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक रहा. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 33.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम रहा. गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस और नोएडा में 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. IMD के अनुसार, पिछले 24 घंटों में सुबह 8:30 बजे तक शहर में 8.8 मिमी दर्ज की गई.  

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आज कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

IMD के अनुसार, आज गुरुवार (27 अगस्त) को आसमान बादलों से घिरा रहेगा. इस दौरान शहर में न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. विभाग का अनुमान है कि आज सुबह से दोपहर के बीच बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान दक्षिणी-पूर्वी हवाएं चलेंगी जिनकी गति दिन के समय 5-10 किमी प्रति/घंटा रहेगी. 

पिछले 24 घंटों में हुई हल्की बारिश

पिछले 24 घंटों में दिन के दौरान दिल्ली में कुछ जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश के साथ आंधी/बिजली कड़कने की घटनाएं हुईं. राजधानी के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि बाकी हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला. पिछले 24 घंटों में शहर का न्यूनतम तापमान 24-27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

दिन के दौरान दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी हवाएं 10-15 किमी/घंटा की गति से चलीं और बुधवार दोपहर 3:30 बजे के करीब हवा की अधिकतम गति 23 किमी/घंटा दर्ज की गई. इस दौरान न्यूनतम नमी का स्तर 98 प्रतिशत और अधिकतम नमी का स्तर 67 प्रतिशत रहा. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 27 Aug 2026 06:47 AM (IST)
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