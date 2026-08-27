IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबर्थडे पार्टी अचानक बनी सगाई सेरेमनी, उसैन बोल्ट की मंगेतर चौंकी, पहले से हैं 3 बच्चे

बर्थडे पार्टी अचानक बनी सगाई सेरेमनी, उसैन बोल्ट की मंगेतर चौंकी, पहले से हैं 3 बच्चे

Usain Bolt Fiancee: 8 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता उसैन बोल्ट ने अपनी लॉन्ग-टर्म गर्लफ्रेंड कासी बैनेट से सगाई कर ली है. उनके पहले से 3 बच्चे हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 27 Aug 2026 08:27 AM (IST)
Preferred Sources

महान ओलंपिक एथलीट उसैन बोल्ट ने सगाई कर ली है. उन्होंने जमैका में अपने 40वें जन्मदिवस के सेलिब्रेशन के दौरान गर्लफ्रेंड कासी बैनेट को प्रपोज किया. इस प्यार भरे प्रपोजल की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है. बोल्ट 8 बार के ओलंपिक मेडल विजेता रहे हैं और उन्होंने एक घुटने पर बैठकर बैनेट को 5 कैरेट डायमंड वाली चमचमाती अंगूठी पहनाई. 

उसैन बोल्ट और कासी बैनेट पिछले 13 साल से रिलेशन में हैं और उनके 3 बच्चे भी हैं. उनकी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड कासी बैनेट प्रपोजल देख चौंक गई थीं. उन्होंने बाद में सोशल मीडिया पर इस यादगार क्षण की तस्वीरें भी साझा की.

उसैन बोल्ट पूरी दुनिया में महशूर हैं, जिन्होंने ओलंपिक से लेकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए. सबसे तेज 100 मीटर दौड़ पूरी करने का रिकॉर्ड आज भी उनके नाम है. 2009 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 9.58 सेकेंड में दौड़ पूरी की थी. आज 17 साल बाद भी इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया है.

दूसरी ओर कासी बैनेट की बात करें तो जमैका में मॉडल और बिजनेसवुमन हैं. उनका नाम एलिवेट मार्केटिंग हाउस से जुड़ा है, जो जमैका में स्थित एक मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट कंपनी है. वो प्रोजेक्ट कासे की सस्थापक भी हैं. यह संस्था बच्चों और अन्य कम्यूनिटी में समाजसेवा का काम करती है. बैनेट ने बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री ली हुई है.

यह भी पढ़ें: 8 बल्लेबाज जीरो पर आउट, 35 रनों पर टीम सिमटी; सिर्फ 33 गेंद में खत्म हुआ मैच

उसैन बोल्ट ने अपने एथलेटिक्स करियर में 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते, उनके नाम 14 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल हैं. वो 11 बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं. इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप और वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में एक-एक बार गोल्ड मेडल जीता है. उन्होंने सिर्फ 100 मीटर ही नहीं, 200 मीटर और 4 x 100 मीटर रिले रेस में भी खूब सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं.

यह भी पढ़ें:

बाबर आजम के नाम T20 इंटरनेशनल का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, सारे दिग्गज उनसे पीछे

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Usain Bolt
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
बर्थडे पार्टी अचानक बनी सगाई सेरेमनी, उसैन बोल्ट की मंगेतर चौंकी, पहले से हैं 3 बच्चे
बर्थडे पार्टी अचानक बनी सगाई सेरेमनी, उसैन बोल्ट की मंगेतर चौंकी, पहले से हैं 3 बच्चे
क्रिकेट
बाबर आजम के नाम T20 इंटरनेशनल का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, सारे दिग्गज उनसे पीछे
बाबर आजम के नाम T20 इंटरनेशनल का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, सारे दिग्गज उनसे पीछे
क्रिकेट
अगर बारिश में धुला दूसरा टेस्ट, भारत की WTC फाइनल की उम्मीदों को लगेगा तगड़ा झटका
अगर बारिश में धुला दूसरा टेस्ट, भारत की WTC फाइनल की उम्मीदों को लगेगा तगड़ा झटका
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज
वनडे क्रिकेट में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज
Advertisement

वीडियोज

भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
महिलाओं को तोहफा या चुनावी दांव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारतीय वायुसेना के 3 महाबली जो नेपाल पहुंचे, जिंदगियां बचाने में एक्सपर्ट
भारतीय वायुसेना के 3 महाबली जो नेपाल पहुंचे, जिंदगियां बचाने में एक्सपर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली में हल्की बारिश के आसार, उमस ने किया परेशान
दिल्ली में हल्की बारिश के आसार, उमस ने किया परेशान
विश्व
नेपाल में जलप्रलय, भारत से पहुंची मदद तो बालेन शाह बोले- 'PM मोदी हम आपके...'
नेपाल में जलप्रलय, भारत से पहुंची मदद तो बालेन शाह बोले- 'थैंक्यू PM मोदी'
क्रिकेट
बाबर आजम के नाम T20 इंटरनेशनल का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, सारे दिग्गज उनसे पीछे
बाबर आजम के नाम T20 इंटरनेशनल का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, सारे दिग्गज उनसे पीछे
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीतापुर में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद, यूपी के 33 जिलों में अलर्ट
सीतापुर में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद, यूपी के 33 जिलों में अलर्ट
विश्व
Nepal Flash Floods Live: नेपाल की मदद कर रहा भारत, दूतावास बोला- 'हम हमेशा साथ...'
Live: नेपाल की मदद कर रहा भारत, दूतावास बोला- 'हम हमेशा साथ...'
एग्रीकल्चर
खेत में सोलर पंप के लिए सरकार से लें मदद, ये रही प्रोसेस
खेत में सोलर पंप के लिए सरकार से लें मदद, ये रही प्रोसेस
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget