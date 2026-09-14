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चेन लूटने गए बदमाशों का पब्लिक ने भरा भूत- वीडियो देख छूट जाएगी हंसी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक अधेड़ उम्र का कपल बाइक पर सवार है और अपनी धुन में चले जा रहा है. इतने में उनके पीछे बाइक पर दो नकाबपोश बदमाश आते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Sep 2026 02:21 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर अजमेर से एक वीडियो सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान तो किया ही है साथ ही लोग इस वीडियो को देखकर हंस हंसकर लोटपोट हो गए हैं. वीडियो में दो चेन लुटेरे बाइक सवार कपल के गले से चेन लूटने की कोशिश करते हैं, इस मंसूबे में वो कामयाब भी हो जाते हैं लेकिन अगले ही पल जो होता है वो सभी को चौंका देता है. मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

अधेड़ दंपत्ति की चेन लूट के प्रयास में लुटेरों की लगी लंका

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक अधेड़ उम्र का कपल बाइक पर सवार है और अपनी धुन में चले जा रहा है. इतने में उनके पीछे बाइक पर दो नकाबपोश बदमाश आते हैं जिनके इरादे साफ दिख रहे हैं कि उन्हें बाइक पर पीछे बैठी महिला के गले की चेन छीननी है. होती भी ऐसा ही है, मौका मिलते ही बाइक पर पीछे बैठा बदमाश महिला के गले में हाथ डालता है, लेकिन जैसे ही वो हाथ डालता है वैसे ही दोनों बाइकों का बैलेंस बिगड़ता है और कपल और बदमाश सड़क पर गिर पड़ते हैं, जिसके बाद पीछे वाला बदमाश फिर से खड़ा होता है और सड़क पर गिरी उस महिला के गले से चेन तोड़ लेता है.

 
 
 
 
 
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पब्लिक ने पकड़कर सिखाया सबक

इतने में जब बदमाश भागने की कोशिश करते हैं तो वहां पब्लिक आ जाती है और दोनों बदमाशों को पकड़ लेती है. बाइक चला रहा बदमाश तो किसी तरह से भाग निकलता है, लेकिन चेन लूटने वाला बदमाश पब्लिक के हत्थे चढ़ जाता है जिसके बाद उसे अफसोस होता है कि उसे ये हरकत क्यों नहीं करनी चाहिए थी. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स अब मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

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यूजर्स बोले, इन्हें पुलिस का डर नहीं है

वीडियो को be_harami नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या लुटेरा बनेगा रे तू. एक और यूजर ने लिखा...अब इन्हें कूट कूटकर इनका भूत भर दो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पुलिस को मत देना, पुलिस का डर इनके मन में है ही नहीं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 02:21 PM (IST)
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