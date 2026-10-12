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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग₹90 में 7 घंटे की राइड! भारतीय रोडवेज बस में बैठी विदेशी लड़की, उड़े होश

₹90 में 7 घंटे की राइड! भारतीय रोडवेज बस में बैठी विदेशी लड़की, उड़े होश

विदेशी लड़की ने अपनी पोस्ट में लिखा कि लोकल बस में सफर करना उनके लिए एकदम असली और देसी भारत को महसूस करने जैसा था. पूरी बस सवारियों से खचाखच भरी हुई थी और बाहर सड़कों पर गजब की चहल-पहल थी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Oct 2026 07:13 AM (IST)
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भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी पर्यटकों को यहां की विविधता और रंग-बिरंगी संस्कृति खूब भाती है. लेकिन जब बात भारतीय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासकर सरकारी 'रोडवेज बसों' की हो, तो यह सफर किसी एडवेंचर से कम नहीं होता. इन दिनों एक विदेशी लड़की का सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने भारत में पहली बार लोकल बस में सफर करने का अपना बेहद अतरंगी और मजेदार अनुभव साझा किया है. 7 से 8 घंटे की लंबी यात्रा के बाद पीठ दर्द से बेहाल होने के बावजूद विदेशी मैडम का कहना है कि उन्हें इस 'चओस' से प्यार हो गया है.

"ड्राइवर ऐसे चला रहा था जैसे कोई बेहद जरूरी काम हो."

विदेशी लड़की ने अपनी पोस्ट में लिखा कि लोकल बस में सफर करना उनके लिए एकदम असली और देसी भारत को महसूस करने जैसा था. पूरी बस सवारियों से खचाखच भरी हुई थी और बाहर सड़कों पर गजब की चहल-पहल थी. लेकिन सबसे मजेदार बात बस ड्राइवर का अंदाज था. लड़की ने हंसते हुए बताया.. "हमारा ड्राइवर बस ऐसे चला रहा था मानो उसे दुनिया का सबसे जरूरी काम निपटाने जाना हो." इसके अलावा सड़कों पर चालकों का आपस में बहस करना और हॉर्न बजाना मैडम को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपनी ट्रिप का बेस्ट पार्ट बता दिया. बस मलाल इस बात का रहा कि वे समझ नहीं पाईं कि लोग एक-दूसरे पर चिल्ला क्यों रहे थे.

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8 घंटे का सफर और 90 रुपये का किराया, उड़ गए होश

लंबी यात्रा का जिक्र करते हुए विदेशी पर्यटक ने बताया कि बस की सीटें इतनी सख्त थीं कि 7-8 घंटे एक ही पोजीशन में बैठने के कारण उनकी पीठ की बैंड बज गई. लेकिन जब टिकट का दाम सामने आया, तो उनके होश उड़ गए. मैडम ने बताया कि 7 घंटे के लंबे सफर का किराया महज 1 यूरो (लगभग ₹90 से ₹100 रुपये) था. इतने कम दाम में इतना बड़ा एडवेंचर देखकर वह खुशी से झूम उठीं और बोलीं..."क्या मैं दोबारा इस बस में सफर करूंगी? 100% हां, सिर्फ 1 यूरो में 7 घंटे का सफर, मुझे तो यह डील बेहद पसंद आई."

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सोशल मीडिया पर भारतीयों ने किया स्वागत, बोले- "यह तो सिर्फ ट्रेलर था"

जैसे ही यह पोस्ट इंटरनेट पर आई, भारतीय यूज़र्स ने कमेंट सेक्शन में देसी अंदाज में मैडम का स्वागत किया और खूब मजे लिए. एक यूजर ने लिखा..."मैडम जी, आपने तो असली भारत का स्वाद चख लिया, इसे ही तो असली देसी एडवेंचर कहते हैं." दूसरे यूजर ने चुटकी ली..."1 यूरो में पीठ दर्द और बंपर राइड का फुल पैकेज मिल गया, और क्या चाहिए?"

यह भी पढ़ें: पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 07:13 AM (IST)
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