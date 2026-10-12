IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान ने श्रीलंका को रुलाया, 21 साल के प्लेयर ने ठोके 96 रन, काटा बवाल

पाकिस्तान ने श्रीलंका को रुलाया, 21 साल के प्लेयर ने ठोके 96 रन, काटा बवाल

PAK vs SL T20: पाकिस्तान ने दूसरे टी20 मैच में श्रीलंका को 82 रनों से हरा दिया. यह टी20 में पाकिस्तान की श्रीलंका पर रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 12 Oct 2026 08:27 AM (IST)
Preferred Sources

इधर भारत ने तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया. रविवार के दिन सरहद पार पाकिस्तान की भी बल्ले-बल्ले हो गई. रावलपिंडी में खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 82 रनों से रौंद डाला. यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की श्रीलंका पर रनों की सबसे बड़ी जीत है. इस मैच के हीरो 21 साल के माज सदाकत रहे, जिन्होंने 96 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली.

श्रीलंका दूर-दूर तक इस मैच में जीत के आसपास भी नहीं भटका. पहले गेंदबाजों की जबरदस्त कुटाई हुई, उसके बाद बैटिंग लाइन-अप भी ढेर हो गया. पाकिस्तान ने स्कोरबोर्ड पर 215 रन लगा दिए थे, लेकिन जवाब में श्रीलंकाई टीम केवल 133 रन ही बना सकी.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
तीसरा टी20 मैच जीतने पर गदगद कप्तान श्रेयस अय्यर? इन खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की
तीसरा टी20 मैच जीतने पर गदगद कप्तान श्रेयस अय्यर? इन खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की
क्रिकेट
IND vs WI 3rd T20 Highlights: टीम इंडिया ने 14 रन से जीता तीसरा टी20, सीरीज में बनाई 2-1 की बढ़त
Highlights: टीम इंडिया ने 14 रन से जीता तीसरा टी20, सीरीज में बनाई 2-1 की बढ़त
क्रिकेट
भारत ने इंदौर में लिया रांची का बदला, तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराया
भारत ने इंदौर में लिया रांची का बदला, तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराया
क्रिकेट
सबसे तेज 2000 रन... अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, तोड़ा सूर्यकुमार का रिकॉर्ड
सबसे तेज 2000 रन... अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, तोड़ा सूर्यकुमार का रिकॉर्ड

21 साल के खिलाड़ी ने काटा बवाल

पाकिस्तान की टीम जब पहले बैटिंग करने आई तो फखर जमान 22 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए थे. उसके बाद साहिब जादा फरहान और माज सदाकत ने मिलकर जो कहर बरपाया, वह देखने लायक रहा. खासतौर पर 21 वर्षीय माज सदाकत ने प्रभावित किया, लेकिन वो 4 रन से शतक पूरा करने से चूक गए. सदाकत ने 51 गेंद में 96 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 7 छक्के लगाए.

दूसरी ओर कप्तान साहिबजादा फरहान ने भी 73 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. माज सदाकत की बात करें तो उन्होंने हसन नवाज के साथ मिलकर महज 31 गेंदों में 72 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप की. नवाज ने 9 गेंद में 19 रनों की कैमियो पारी खेली.

गेंदबाजों ने भी मचाया गदर

एक तरफ पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने ऐसा गदर मचाया कि नुवान तुषारा को छोड़कर श्रीलंका के सभी गेंदबाजों ने 10 से ज्यादा इकोनॉमी रेट से रन लुटाए. दूसरी ओर पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही विपक्षी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया. मोहम्मद इमरान रंधावा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए. उनके अलावा सलमान मिर्जा ने 2 विकेट लिए. शादाब खान और सैम अयूब ने एक-एक सफलता प्राप्त की.

पाकिस्तान ने जीती सीरीज

लगातार दूसरा टी20 मैच जीतकर पाकिस्तान ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. पहला टी20 मैच भी रावलपिंडी में खेला गया था, जब पाक टीम 4 विकेट से विजयी रही थी. सीरीज का आखिरी मुकाबला 13 अक्टूबर को रावलपिंडी में ही खेला जाना है.

यह भी पढ़ें:

तीसरा टी20 मैच जीतने पर गदगद कप्तान श्रेयस अय्यर? इन खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
Read More
Published at : 12 Oct 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Sri Lanka Cricket Team Pakistan Vs Sri Lanka PAK VS SL PAKISTAN CRICKET TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
तीसरा टी20 मैच जीतने पर गदगद कप्तान श्रेयस अय्यर? इन खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की
तीसरा टी20 मैच जीतने पर गदगद कप्तान श्रेयस अय्यर? इन खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की
क्रिकेट
IND vs WI 3rd T20 Highlights: टीम इंडिया ने 14 रन से जीता तीसरा टी20, सीरीज में बनाई 2-1 की बढ़त
Highlights: टीम इंडिया ने 14 रन से जीता तीसरा टी20, सीरीज में बनाई 2-1 की बढ़त
क्रिकेट
भारत ने इंदौर में लिया रांची का बदला, तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराया
भारत ने इंदौर में लिया रांची का बदला, तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराया
क्रिकेट
सबसे तेज 2000 रन... अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, तोड़ा सूर्यकुमार का रिकॉर्ड
सबसे तेज 2000 रन... अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, तोड़ा सूर्यकुमार का रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लाल टोपी...,' यूपी में ये क्या कहने लगे ओवैसी, सुनकर चिढ़ जाएंगे अखिलेश यादव
'लाल टोपी...,' यूपी में ये क्या कहने लगे ओवैसी, सुनकर चिढ़ जाएंगे अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सीट बंटवारा: अनुप्रिया पटेल ने इस सीटों पर किया दावा, सियासी हलचल तेज
यूपी में सीट बंटवारा: अनुप्रिया पटेल ने इस सीटों पर किया दावा, सियासी हलचल तेज
विश्व
'यूक्रेन में राष्ट्रपति बदले', ट्रंप के बोलते ही जेलेंस्की ने रख दी शर्त, बोले- '60 दिनों का...'
'यूक्रेन में राष्ट्रपति बदले', ट्रंप के बोलते ही जेलेंस्की ने रख दी शर्त, बोले- '60 दिनों का...'
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा ने T20I में बनाया छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड, दुनिया में ऐसे करने वाले पहले बल्लेबाज
अभिषेक शर्मा ने T20I में बनाया छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड, दुनिया में ऐसे करने वाले पहले बल्लेबाज
बॉलीवुड
'प्यारे पा- दादाजी...' ऐश्वर्या राय ने खास अंदाज में ससुर अमिताभ बच्चन को बर्थडे किया विश, आराध्या संग शेयर की अनसीन तस्वीर
'प्यारे पा- दादाजी...' ऐश्वर्या राय ने खास अंदाज में ससुर अमिताभ बच्चन को बर्थडे किया विश
दिल्ली NCR
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के बीच दिल्ली मेट्रो का फैसला, 6 स्टेशन बंद
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के बीच दिल्ली मेट्रो का फैसला, 6 स्टेशन बंद
ट्रेंडिंग
₹90 में 7 घंटे की राइड! भारतीय रोडवेज बस में बैठी विदेशी लड़की, उड़े होश
₹90 में 7 घंटे की राइड! भारतीय रोडवेज बस में बैठी विदेशी लड़की, उड़े होश
टेक्नोलॉजी
Jio Fiber चलाने वालों के लिए खुशखबरी, 4 महीने फ्री में चलेगा कनेक्शन
Jio Fiber चलाने वालों के लिए खुशखबरी, 4 महीने फ्री में चलेगा कनेक्शन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget