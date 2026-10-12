पाकिस्तान ने श्रीलंका को रुलाया, 21 साल के प्लेयर ने ठोके 96 रन, काटा बवाल

इधर भारत ने तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया. रविवार के दिन सरहद पार पाकिस्तान की भी बल्ले-बल्ले हो गई. रावलपिंडी में खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 82 रनों से रौंद डाला. यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की श्रीलंका पर रनों की सबसे बड़ी जीत है. इस मैच के हीरो 21 साल के माज सदाकत रहे, जिन्होंने 96 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली.

श्रीलंका दूर-दूर तक इस मैच में जीत के आसपास भी नहीं भटका. पहले गेंदबाजों की जबरदस्त कुटाई हुई, उसके बाद बैटिंग लाइन-अप भी ढेर हो गया. पाकिस्तान ने स्कोरबोर्ड पर 215 रन लगा दिए थे, लेकिन जवाब में श्रीलंकाई टीम केवल 133 रन ही बना सकी.

21 साल के खिलाड़ी ने काटा बवाल

पाकिस्तान की टीम जब पहले बैटिंग करने आई तो फखर जमान 22 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए थे. उसके बाद साहिब जादा फरहान और माज सदाकत ने मिलकर जो कहर बरपाया, वह देखने लायक रहा. खासतौर पर 21 वर्षीय माज सदाकत ने प्रभावित किया, लेकिन वो 4 रन से शतक पूरा करने से चूक गए. सदाकत ने 51 गेंद में 96 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 7 छक्के लगाए.

दूसरी ओर कप्तान साहिबजादा फरहान ने भी 73 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. माज सदाकत की बात करें तो उन्होंने हसन नवाज के साथ मिलकर महज 31 गेंदों में 72 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप की. नवाज ने 9 गेंद में 19 रनों की कैमियो पारी खेली.

गेंदबाजों ने भी मचाया गदर

एक तरफ पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने ऐसा गदर मचाया कि नुवान तुषारा को छोड़कर श्रीलंका के सभी गेंदबाजों ने 10 से ज्यादा इकोनॉमी रेट से रन लुटाए. दूसरी ओर पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही विपक्षी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया. मोहम्मद इमरान रंधावा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए. उनके अलावा सलमान मिर्जा ने 2 विकेट लिए. शादाब खान और सैम अयूब ने एक-एक सफलता प्राप्त की.

पाकिस्तान ने जीती सीरीज

लगातार दूसरा टी20 मैच जीतकर पाकिस्तान ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. पहला टी20 मैच भी रावलपिंडी में खेला गया था, जब पाक टीम 4 विकेट से विजयी रही थी. सीरीज का आखिरी मुकाबला 13 अक्टूबर को रावलपिंडी में ही खेला जाना है.

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