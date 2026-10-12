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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'प्यारे पा- दादाजी...' ऐश्वर्या राय ने खास अंदाज में ससुर अमिताभ बच्चन को बर्थडे किया विश, आराध्या संग शेयर की अनसीन तस्वीर

'प्यारे पा- दादाजी...' ऐश्वर्या राय ने खास अंदाज में ससुर अमिताभ बच्चन को बर्थडे किया विश, आराध्या संग शेयर की अनसीन तस्वीर

Aishwarya Rai Wished Amitabh Bachchan On His Birthday: ऐश्वर्या राय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ससुर अमिताभ बच्चन को बर्थडे विश किया. उन्होंने बिग बी की आराध्या संग खास तस्वीर शेयर की है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 12 Oct 2026 08:15 AM (IST)
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11 अक्टूबर को बॉलीवुड के शहंशहा अमिताभ बच्चन ने अपना 84वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस मौके पर बिग बी को फिल्म इंडस्ट्री से लेकर दुनिया भर के फैंस ने खूब बधाई दी. वहीं अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी इंस्टाग्राम पर खास पोस्ट कर दिग्गज अभिनेता को बर्थडे विश किया.

ऐश्वर्या राय ने अमिताभ को किया बर्थडे विश
बता दें कि ऐश्वर्या राय ने अमिताभ बच्चन संग आराध्या बच्चन एक प्यारी और अनदेखी तस्वीर शेयर कर बिग बी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. तस्वीर शेयर करते हुए ऐश्वर्या ने लिखा, "जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई प्यारे पा-दादाजी, हमेशा प्यार और भगवान का आशीर्वाद बना रहे." तस्वीर में अमिताभ ट्रैकसूट और बीनी कैप पहने हुए नजर आ रहे हैं, जबकि आराध्या हेयरबैंड लगाए बहुत प्यारी लग रही हैं.

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ऐश्वर्या ने अपने ससुर को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए आराध्या के साथ उनकी एक खास तस्वीर शेयर करने की परंपरा बना ली है, जिससे फैन्स को उनके पारिवारिक जुड़ाव की झलक मिलती है.

 

 
 
 
 
 
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बिग बी ने बर्थडे पर फैंस से की मुलाकात
अमिताभ बच्चन का जन्मदिन उनके घर के बाहर रविवार को लोगों से मिलने के उनके रेगुलर कार्यक्रम के साथ ही मनाया गया. इस परंपरा के तहत, मेगास्टार की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में फैंस वहां जमा होते हैं.


प्यारे पा- दादाजी...' ऐश्वर्या राय ने खास अंदाज में ससुर अमिताभ बच्चन को बर्थडे किया विश, आराध्या संग शेयर की अनसीन तस्वीर

इस मौके पर, दिग्गज अभिनेता डार्क मैरून रंग के कुर्ते में बाहर आए, जिसके साथ उन्होंने ब्राउन कलर की कश्मीरी कानी पश्मीना शॉल पहनी थी, जिस पर बारीक काम किया गया था.


प्यारे पा- दादाजी...' ऐश्वर्या राय ने खास अंदाज में ससुर अमिताभ बच्चन को बर्थडे किया विश, आराध्या संग शेयर की अनसीन तस्वीर

सिक्योरिटी गार्ड और उनके साथ के लोग उस प्लेटफॉर्म के चारों ओर मौजूद थे, जिसे लाल फूलों की एक बड़ी माला से सजाया गया था.


प्यारे पा- दादाजी...' ऐश्वर्या राय ने खास अंदाज में ससुर अमिताभ बच्चन को बर्थडे किया विश, आराध्या संग शेयर की अनसीन तस्वीर

इस मौके पर फैंस ने बिग बी के शानदार फिल्मी करियर को भी सम्मान दिया. कई फैंस उनके मशहूर ऑन-स्क्रीन किरदारों से इंस्पायर आउटफिट में दिखे.


प्यारे पा- दादाजी...' ऐश्वर्या राय ने खास अंदाज में ससुर अमिताभ बच्चन को बर्थडे किया विश, आराध्या संग शेयर की अनसीन तस्वीर

कुछ लोगों ने एक्टर को जन्मदिन की बधाई देने वाले पोस्टर और बैनर पकड़े हुए थे.

बिग बी ने फैंस को किया थैंक्यू
इससे पहले, बच्चन ने अपने ब्लॉग पर उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अपने प्यार और थॉटफुल गेसचर से उनके जन्मदिन को खास बनाया. उन्होंने लिखा, "वे ढेर सारे सरप्राइज़, प्यार और शालीनता के साथ आते हैं... एक बहुत ही यादगार शाम और सुबह के लिए... और यह एहसास आपके साथ बना रहता है; मेरे जैसे लोगों के लिए, ऐसी शाम का यही मतलब होता है..."
प्यारे पा- दादाजी...' ऐश्वर्या राय ने खास अंदाज में ससुर अमिताभ बच्चन को बर्थडे किया विश, आराध्या संग शेयर की अनसीन तस्वीर

अमिताभ बच्चन वर्क फ्रंट
अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो फिलहाल बिग बी 'कौन बनेगा करोड़पति' के 18वें सीजन को होस्ट कर रहे हैं. वहीं फिल्मों की बात करें तो, वह 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल पर काम कर रहे हैं. 

 

Published at : 12 Oct 2026 08:15 AM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Aishwarya Rai
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