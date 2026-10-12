'लाल टोपी...,' यूपी में ये क्या कहने लगे ओवैसी, सुनकर चिढ़ जाएंगे अखिलेश यादव

यूपी के विधानसभा चुनाव में अब कुछ वक्त बचा है, इस बीच सियासी पार्टियां चुनावी बिसात बिछाने में लगी है. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर AIMIM सुप्रीमो और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आजमगढ़ में निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में SIR के बाद हजारों लोगों के नाम हटा दिए गए. इसके बाद उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हम पूछना चाहते हैं कि PDA के मसीहा क्या कर रहे हैं?

ओवैसी ने सपा को घेरते हुए कहा कि अब PDA समर्थक पूछेंगे कि हमने क्या किया? हमने हैदराबाद और तेलंगाना में लाखों लोगों के नाम ढूंढे और वापस सूची में शामिल करवाए. असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि हमने अपनी पार्टी के कट्टर विरोधियों को भी अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए बुलाया.

#WATCH | Azamgarh, UP: AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "In Uttar Pradesh, a thousand names were removed after SIR... We want to ask: what are the messiahs of the PDA doing? Now, the PDA supporters will ask, what did we do?... We located and retrieved the names of lakhs of people in Hyderabad and Telangana... We even invited our party's staunch opponents to come and register their names... Owaisi isn't afraid of a contest. I don't want you to lose your vote. Go ahead and compete against me. I enjoy defeating you in a fair contest... We ask the so-called messiah of the PDA: what work have you actually done? You haven't done a thing. It is the Majlis that is doing the work... We appeal to you to check your names on the electoral rolls for your assembly constituency... If you align with the 'Red Cap' (Samajwadi Party), you won't become leaders; you will merely be subservient..." — ANI (@ANI) October 11, 2026

PDA का जिक्र कर अखिलेश यादव को घेरा

AIMIM सुप्रीमो ने आगे कहा कि ओवैसी मुकाबले से नहीं डरते. मैं नहीं चाहता कि आपका वोट बेकार जाए. आगे आइए और मुझसे मुकाबला कीजिए. मुझे निष्पक्ष मुकाबले में आपको हराने में मज़ा आता है. उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि हम PDA के तथाकथित मसीहा से पूछना चाहते हैं कि आपने असल में क्या काम किया है? आपने कुछ नहीं किया है.

'आप नेता नहीं बनेंगे, बस उनके गुलाम बनकर रह जाएंगे'

अखिलेश यादव पर वार करते हुए ओवैसी ने कहा कि आपने कोई काम नहीं किया. मजलिस ही काम कर रही है. इसके बाद उन्होंने एसआईआर को लेकर कहा कि हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपनी विधानसभा सीट के लिए वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करें. लोगों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर आप 'लाल टोपी' (समाजवादी पार्टी) के साथ जुड़ते हैं तो आप नेता नहीं बनेंगे, आप बस उनके गुलाम बनकर रह जाएंगे.

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