Mother First Flight: पायलट बेटे ने मां को कराया पहला हवाई सफर, वीडियो वायरल
Mother First Flight: एयर इंडिया के पायलट ने पहली बार अपनी मां को खुद उड़ाई गई फ्लाइट में सफर कराया. यह भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.
दिल्ली में तैनात एयर इंडिया के पायलट तनिष अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह भावुक पल शेयर किया, जिसमें उनकी मां की पहली फ्लाइट को कैद किया गया था, जो उन्होंने खुद ऑपरेट की थी. वीडियो की शुरुआत तनिष के पायलट यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी के लिए निकलने से होती है. इस खास फ्लाइट के बारे में बताते हुए तनिष ने कहा कि आज की फ्लाइट उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि करियर शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब वह अपनी मां को खुद उड़ाई जा रही फ्लाइट में लेकर जा रहे हैं. वीडियो में आगे मां-बेटे को कैब में एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए दिखाया गया, जहां तनिष ने अपनी मां से पूछा कि वह इस अनुभव को लेकर कैसा महसूस कर रही हैं, जिस पर मां ने बस इतना कहा कि वह बहुत उत्साहित हैं.
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सोशल मीडिया पर छाया वीडियो
एयरपोर्ट पहुंचने पर वीडियो में दोनों को टर्मिनल से गुजरते हुए बोर्डिंग गेट की तरफ जाते दिखाया गया, जहां तनिष को फ्लाइट के लिए तैयार होने के लिए मां से पहले ही जाना पड़ा. विमान की तरफ जाने से पहले उन्होंने मां से पूछा कि क्या वह उड़ान भरने से पहले उन्हें कुछ कहना चाहती हैं, जिस पर मां ने बस इतना जवाब दिया कि वह अच्छे से और सुरक्षित उड़ान भरें. इस पल को याद करते हुए तनिष ने बताया कि उनकी मां ही वह इंसान थीं जिन्होंने बचपन में उनका हाथ थामकर उन्हें चलना सिखाया था, और सालों बाद उन्हें मौका मिला कि वह खुद अपनी मां को आसमान की सैर कराएं.
पोस्ट शेयर करते हुए तनिष ने लिखा कि उनकी मां ने ही उन्हें पहला कदम चलना सिखाया था और अब उन्हें आसमान में उड़ाना उनकी मां को हमेशा के लिए उनकी पसंदीदा पैसेंजर बना गया. इस वीडियो पर लोगों की भारी प्रतिक्रिया आई. एक यूजर ने लिखा कि उनकी मां बेहद प्यारी हैं, इतनी शांत और सहज हैं कि मां के प्यार का सबसे शुद्ध रूप साफ नजर आता है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि जब परिवार आपके साथ फ्लाइट में हो तो वह सबसे बेहतरीन एहसास होता है. कई और लोगों ने भी कमेंट में पायलट और उनकी मां के इस रिश्ते की जमकर तारीफ की और अपनी भावनाएं जाहिर कीं.
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