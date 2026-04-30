'हाय रे गर्मी' अब बारात में गर्मी से बचने के लिए आए एयर कूलर, जुगाड़ देख माथा पीटने लगे यूजर्स

Viral Video : गर्मी का पारा हर दिन तेजी से ऊपर चढ़ता जा रहा है. चिलचिलाती धूप और उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है. ऐसे मौसम में अगर कोई शादी की बारात निकल जाए, तो हालत और भी मुश्किल हो जाती है, लेकिन इसी भीषण गर्मी के बीच एक बारात ने ऐसा अनोखा तरीका अपनाया कि लोग देखते ही रह गए. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देसी जुगाड़ का नया तरीका बता रहे हैं.

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल वीडियो में एक शादी की बारात सड़कों पर निकलती दिखाई दे रही है. आगे-आगे बाराती नाचते-गाते चल रहे हैं, पीछे बैंड-बाजा और डीजे की तेज धुन पर पूरा माहौल शादी जैसा रंगीन बना हुआ है. लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज बीच में चलता हुआ कूलर था. बारातियों ने गर्मी से बचने के लिए एक कूलर को पहियों पर रखकर पूरी बारात के साथ जोड़ दिया. जैसे-जैसे बारात आगे बढ़ती गई, कूलर भी साथ-साथ चलता रहा और लोगों को ठंडी हवा देता रहा.

अब बारात में गर्मी से बचने के लिए आ रहे एयर कूलर

इस अनोखे जुगाड़ ने बारात को और भी खास बना दिया. लोग कूलर के पास चलकर उसकी ठंडी हवा लेते नजर आए. कुछ बाराती तो डांस करते-करते कूलर के आसपास ही घूमते रहे जिससे गर्मी से राहत मिल सके. आस पास के गुजर रहे लोग भी इस नजारे को देखकर रुक गए और कई लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में इसे कैद कर लिया.

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सोशल मीडिया पर लोगों के मजेदार कमेंट्स

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की लाइन लग गई. कुछ लोगों ने लिखा, भाई क्या जबरदस्त जुगाड़ है. वहीं कुछ ने मजाक में कहा, अब तो बारात में कूलर भी VIP मेहमान बन गया है. कुछ यूजर्स ने इसे देसी टेक्नोलॉजी का कमाल बताया. हालांकि कुछ लोगों ने इसे थोड़ा ज्यादा भी बताया और कहा कि गर्मी से बचने के लिए यह नया तरीका काफी हटकर है.

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