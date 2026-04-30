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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: 'हाय रे गर्मी' अब बारात में गर्मी से बचने के लिए आए एयर कूलर, जुगाड़ देख माथा पीटने लगे यूजर्स

Viral Video: 'हाय रे गर्मी' अब बारात में गर्मी से बचने के लिए आए एयर कूलर, जुगाड़ देख माथा पीटने लगे यूजर्स

Viral Video : इसी भीषण गर्मी के बीच एक बारात ने ऐसा अनोखा तरीका अपनाया कि लोग देखते ही रह गए. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देसी जुगाड़ का नया तरीका बता रहे हैं. 

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 30 Apr 2026 12:33 PM (IST)
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Viral Video : गर्मी का पारा हर दिन तेजी से ऊपर चढ़ता जा रहा है. चिलचिलाती धूप और उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है. ऐसे मौसम में अगर कोई शादी की बारात निकल जाए, तो हालत और भी मुश्किल हो जाती है, लेकिन इसी भीषण गर्मी के बीच एक बारात ने ऐसा अनोखा तरीका अपनाया कि लोग देखते ही रह गए. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देसी जुगाड़ का नया तरीका बता रहे हैं. 

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल वीडियो में एक शादी की बारात सड़कों पर निकलती दिखाई दे रही है. आगे-आगे बाराती नाचते-गाते चल रहे हैं, पीछे बैंड-बाजा और डीजे की तेज धुन पर पूरा माहौल शादी जैसा रंगीन बना हुआ है. लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज बीच में चलता हुआ कूलर था. बारातियों ने गर्मी से बचने के लिए एक कूलर को पहियों पर रखकर पूरी बारात के साथ जोड़ दिया. जैसे-जैसे बारात आगे बढ़ती गई, कूलर भी साथ-साथ चलता रहा और लोगों को ठंडी हवा देता रहा. 

अब बारात में गर्मी से बचने के लिए आ रहे एयर कूलर

इस अनोखे जुगाड़ ने बारात को और भी खास बना दिया. लोग कूलर के पास चलकर उसकी ठंडी हवा लेते नजर आए. कुछ बाराती तो डांस करते-करते कूलर के आसपास ही घूमते रहे जिससे गर्मी से राहत मिल सके. आस पास के गुजर रहे लोग भी इस नजारे को देखकर रुक गए और कई लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में इसे कैद कर लिया.

 
 
 
 
 
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यह भी पढ़ें - AMU में अफ्रीकन छात्र ने थ्री इडियट्स के अंदाज में दी स्पीच, छात्रों ने जमकर उड़ाया गर्दा, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर लोगों के मजेदार कमेंट्स

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की लाइन लग गई. कुछ लोगों ने लिखा, भाई क्या जबरदस्त जुगाड़ है. वहीं कुछ ने मजाक में कहा, अब तो बारात में कूलर भी VIP मेहमान बन गया है. कुछ यूजर्स ने इसे देसी टेक्नोलॉजी का कमाल बताया. हालांकि कुछ लोगों ने इसे थोड़ा ज्यादा भी बताया और कहा कि गर्मी से बचने के लिए यह नया तरीका काफी हटकर है.

यह भी पढ़ें - Viral Video : स्पाइडर मैन का भूत आ गया क्या... अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चा करने लगा अजीब हरकतें, सदमे में यूजर्स

Published at : 30 Apr 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
Social Media Desi Jugaad VIRAL VIDEO Heat Protection Air Cooler Wedding Baraat
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