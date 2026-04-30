हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

विधानसभा चुनाव 2026

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video : स्पाइडर मैन का भूत आ गया क्या... अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चा करने लगा अजीब हरकतें, सदमे में यूजर्स

Viral Video : स्पाइडर मैन का भूत आ गया क्या... अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चा करने लगा अजीब हरकतें, सदमे में यूजर्स

Viral Video : इस वीडियो को देखकर लोग हैरान भी हैं और परेशान भी, वीडियो में एक बच्ची अस्पताल के वार्ड में इलाज के दौरान कुछ असामान्य और अजीब हरकतें करती दिखाई दे रही है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 30 Apr 2026 09:45 AM (IST)
Preferred Sources

Viral Video : सोशल मीडिया पर इन दिनों राजस्थान के एक अस्पताल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग हैरान भी हैं और परेशान भी, वीडियो में एक बच्ची अस्पताल के वार्ड में इलाज के दौरान कुछ असामान्य और अजीब हरकतें करती दिखाई दे रही है. इसी वजह से लोग तरह-तरह की बातें और प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोग इसे डरावना बता रहे हैं तो कुछ इसे गंभीर मानसिक या मेडिकल स्थिति से जोड़कर देख रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स मजाक में इसे स्पाइडर-मैन का भूत तक कह रहे हैं. 

वायरल वीडियो में क्या दिखा

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की अस्पताल के बेड पर खड़ी हो जाती है. वह अचानक दीवार की तरफ बढ़ने लगती है. दोनों हाथ दीवार पर लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है. इस दौरान वह अजीब आवाजें भी निकालती है. उसका व्यवहार काफी बेचैन और असामान्य नजर आता है. वीडियो कुछ ही सेकंड का है, लेकिन उसमें दिखाई गई हरकतों ने लोगों को चौंका दिया है. 

सोशल मीडिया पर तेजी से फैला वीडियो

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, यह तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं.कुछ लोगों ने लड़की की हालत पर चिंता जताई. कुछ ने कहा कि अस्पताल में ऐसी स्थिति को गंभीरता से संभालना चाहिए. कई लोगों ने वीडियो की रिकॉर्डिंग और शेयरिंग पर भी सवाल उठाए. वहीं कुछ यूजर्स ने मजाक में इसे हॉरर मूवी जैसा सीन बताया. 

यह भी पढ़ें - AMU में अफ्रीकन छात्र ने थ्री इडियट्स के अंदाज में दी स्पीच, छात्रों ने जमकर उड़ाया गर्दा, वीडियो वायरल

लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो को देखकर इंटरनेट पर बहस भी शुरू हो गई है. कुछ लोग इसे किसी मानसिक या मेडिकल समस्या का संकेत मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे अफवाह या बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया मामला बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ये तो किसी फिल्म जैसा सीन लग रहा है, वहीं दूसरे ने पूछा क्या यह सच में हुआ है या सिर्फ वीडियो को वायरल बनाने के लिए एडिट किया गया है. 

यह भी पढ़ें - लगता है PSL में ज्यादा बिरयानी खा ली, अपने मोटे पेट को लेकर ट्रोल हुए स्टीव स्मिथ, यूजर्स ने भी लिए मजे

Published at : 30 Apr 2026 09:45 AM (IST)
Tags :
Social Media Scary Video VIRAL VIDEO Rajasthan Hospital Spiderman Ghost
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video : स्पाइडर मैन का भूत आ गया क्या... अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चा करने लगा अजीब हरकतें, सदमे में यूजर्स
स्पाइडर मैन का भूत आ गया क्या... अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चा करने लगा अजीब हरकतें, सदमे में यूजर्स
ट्रेंडिंग
'Dream boss' ऑफिस में रोज 1 घंटे की ‘पिकनिक’! 2 बजे काम बंद, साथ बैठकर खाना, यूजर्स बोले, बॉस हो तो ऐसा
'Dream boss' ऑफिस में रोज 1 घंटे की ‘पिकनिक’! 2 बजे काम बंद, साथ बैठकर खाना, यूजर्स बोले, बॉस हो तो ऐसा
ट्रेंडिंग
मुकेश अंबानी का बनना है पड़ोसी? हर महीने खर्च करने होंगे 12 लाख, इस फ्लैट को देख हैरान रह गए यूजर्स
मुकेश अंबानी का बनना है पड़ोसी? हर महीने खर्च करने होंगे 12 लाख, इस फ्लैट को देख हैरान रह गए यूजर्स
ट्रेंडिंग
Viral Gurugram: 36 लाख रुपये कमाई के बावजूद बच्चा नहीं चाहता गुरुग्राम का ये कपल! वजह जानकर चौंक जाएंगे
36 लाख रुपये कमाई के बावजूद बच्चा नहीं चाहता गुरुग्राम का ये कपल! वजह जानकर चौंक जाएंगे
Advertisement

वीडियोज

Sansani: हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों की अनदेखी पिक्चर ! | Crime News | America
Sandeep Chaudhary On Exit Poll: कहां किसकी जीत..किसका सूपड़ा साफ | BJP | TMC | Poll of Polls on ABP
West Bengal Exit Poll 2026: क्या हार रही हैं दीदी ? | PM Vs Mamata | Chanakya Exit Poll
West Bengal Exit Poll 2026: ममता बनर्जी की सत्ता पर संकट? जानिए पूरा गणित | BJP Vs TMC | Mamata
West Bengal 2026 Phase 2 Voting: बंगाल में एक्शन मोड पर प्रशासन... | BJP | TMC | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान युद्ध ने डुबोई पाकिस्तान की लुटिया, शहबाज शरीफ का कबूलनामा, बोले - 'बीते दो साल में...'
अमेरिका-ईरान युद्ध ने डुबोई पाकिस्तान की लुटिया, शहबाज शरीफ का कबूलनामा, बोले - 'बीते दो साल में...'
दिल्ली NCR
Delhi Weather Update: दिल्ली में दिन की शुरुआत ठंडक के साथ, आज हल्की बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं
दिल्ली में दिन की शुरुआत ठंडक के साथ, आज हल्की बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं
चुनाव 2026
West Bengal Exit Poll 2026 Live: फिर बंगाल में 100 सीटों तक सिमट जाएगी BJP, TMC चौथी बार बनाएगी सरकार, इस एग्जिट पोल ने सबको चौंकाया
Bengal Exit Poll 2026 Live: फिर बंगाल में 100 सीटों तक सिमट जाएगी BJP, TMC चौथी बार बनाएगी सरकार, इस एग्जिट पोल ने सबको चौंकाया
बॉलीवुड
'अगर इतनी चिंता है तो काम देने में मदद करो', कंटेंट क्रिएटर संग वायरल रील पर हुई ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने तोड़ी चुप्पी
कंटेंट क्रिएटर संग वायरल रील पर हुई ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने तोड़ी चुप्पी, कह दी ये बात
चुनाव 2026
Tamil Nadu Exit Poll 2026: तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
क्रिकेट
प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई मुंबई इंडियंस? MI vs SRH मैच के बाद अंक तालिका में क्या बदला, जानिए
प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई मुंबई इंडियंस? MI vs SRH मैच के बाद अंक तालिका में क्या बदला, जानिए
टेक्नोलॉजी
Smart TV बार-बार हो रहा हैंग? बस ये एक सीक्रेट ट्रिक अपनाओ, पुराना टीवी भी चलेगा नए जैसा
Smart TV बार-बार हो रहा हैंग? बस ये एक सीक्रेट ट्रिक अपनाओ, पुराना टीवी भी चलेगा नए जैसा
हेल्थ
Pesticides Exposure Cancer Risk : पेस्टिसाइड्स के लगातार संपर्क से बढ़ सकता है 150% तक कैंसर का खतरा, नई स्टडी का दावा, जानें क्या है वजह
पेस्टिसाइड्स के लगातार संपर्क से बढ़ सकता है 150% तक कैंसर का खतरा, नई स्टडी का दावा, जानें क्या है वजह
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
ENT LIVE
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Embed widget