Viral Video : सोशल मीडिया पर इन दिनों राजस्थान के एक अस्पताल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग हैरान भी हैं और परेशान भी, वीडियो में एक बच्ची अस्पताल के वार्ड में इलाज के दौरान कुछ असामान्य और अजीब हरकतें करती दिखाई दे रही है. इसी वजह से लोग तरह-तरह की बातें और प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोग इसे डरावना बता रहे हैं तो कुछ इसे गंभीर मानसिक या मेडिकल स्थिति से जोड़कर देख रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स मजाक में इसे स्पाइडर-मैन का भूत तक कह रहे हैं.

वायरल वीडियो में क्या दिखा

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की अस्पताल के बेड पर खड़ी हो जाती है. वह अचानक दीवार की तरफ बढ़ने लगती है. दोनों हाथ दीवार पर लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है. इस दौरान वह अजीब आवाजें भी निकालती है. उसका व्यवहार काफी बेचैन और असामान्य नजर आता है. वीडियो कुछ ही सेकंड का है, लेकिन उसमें दिखाई गई हरकतों ने लोगों को चौंका दिया है.

RAJASTHAN HOSPITAL VIDEO SHOWS TEENAGER DISPLAYING STRANGE BEHAVIOR DURING TREATMENT SPARKING FEAR DEBATE 😨 pic.twitter.com/46mUzbiLvP — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 28, 2026

सोशल मीडिया पर तेजी से फैला वीडियो

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, यह तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं.कुछ लोगों ने लड़की की हालत पर चिंता जताई. कुछ ने कहा कि अस्पताल में ऐसी स्थिति को गंभीरता से संभालना चाहिए. कई लोगों ने वीडियो की रिकॉर्डिंग और शेयरिंग पर भी सवाल उठाए. वहीं कुछ यूजर्स ने मजाक में इसे हॉरर मूवी जैसा सीन बताया.

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लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो को देखकर इंटरनेट पर बहस भी शुरू हो गई है. कुछ लोग इसे किसी मानसिक या मेडिकल समस्या का संकेत मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे अफवाह या बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया मामला बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ये तो किसी फिल्म जैसा सीन लग रहा है, वहीं दूसरे ने पूछा क्या यह सच में हुआ है या सिर्फ वीडियो को वायरल बनाने के लिए एडिट किया गया है.

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