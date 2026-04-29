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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगAMU में अफ्रीकन छात्र ने थ्री इडियट्स के अंदाज में दी स्पीच, छात्रों ने जमकर उड़ाया गर्दा, वीडियो वायरल

AMU में अफ्रीकन छात्र ने थ्री इडियट्स के अंदाज में दी स्पीच, छात्रों ने जमकर उड़ाया गर्दा, वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक अफ्रीकन छात्र AMU के कल्चरल प्रोग्राम के दौरान हिंदी में लिखी हुई एक स्पीच थ्री इडियट के साइलेंसर के अंदाज में पढ़ता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 29 Apr 2026 04:57 PM (IST)
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थ्री इडियट फिल्म का वो सीन तो आपको याद ही होगा जिसमें चतुर यानी साइलेंसर लाइब्रेरियन की लिखी हुई स्पीच को रटकर कॉलेज प्रोग्राम में बोल देता है. रोमन हिंदी में दी गई ये स्पीच चतुर के लिए तब परेशानी का सबब बन जाती है जब वो बदले गए शब्दों को भी ज्यों का त्यों बोल देता है. अब ऐसा ही एक वीडियो असल जिंदगी में भी सामने आया है, जहां एएमयू के कल्चरल प्रोग्राम में एक अफ्रीकन छात्र ने रोमन हिंदी पढ़ ठीक चतुर के अंदाज में ही स्पीच दी, लेकिन इस स्पीच से बवाल नहीं हुआ बल्कि छात्रों के बीच गर्दा उड़ गया. वीडियो देख आप भी खुद को हंसने से नहीं रोक पाएंगे.

अफ्रीकन छात्र ने चतुर के अंदाज में AMU में दी स्पीच

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक अफ्रीकन छात्र AMU के कल्चरल प्रोग्राम के दौरान हिंदी में लिखी हुई एक स्पीच थ्री इडियट के साइलेंसर के अंदाज में पढ़ता है. वो स्पीच पढ़ते हुए अटपटे ढंग से कहता है " जैसा कि आप लोग जानते हैं कि NT में आजकल क्या हो रहा है इसलिए मैं झूठे प्रोमिस नहीं करुंगा. अफ्रीकन छात्र मजाकिया अंदाज में कहता है कि अगर मैं सेक्रेट्री बना तो एनटी से मेट्रो शुरू कर दूंगा. इसके अलावा कई सारे वादे वो जिस अंदाज में करता है उसे देखकर क्राउड में बैठे छात्र अपनी हंसी नहीं रोक पाते और जोर जोर से हूटिंग करने लगते हैं.

AMU के नदीम तरीन हॉल के छात्रों ने उड़ाया गर्दा

अफ्रीकन छात्र का यह अंदाज सुनकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नदीम तरीन हॉल के पूरे छात्र जमकर हूटिंग करते हैं और अफ्रीकन छात्र की स्पीच पर जमकर गर्दा उड़ता है. AMU में कई तरह के कल्चरल प्रोग्राम होते हैं लेकिन इस तरह की स्पीच काफी कम देखने को मिलती है. स्पीच के वायरल होने के पीछे की वजह भी अफ्रीकन छात्र का यह अनोखा अंदाज ही है.

यह भी पढ़ें: Desi AC Jugad: पंखा लगाया फिर गीला तौलिया टांगा और बन गया देसी AC, चचा का जुगाड़ देख माथा फोड़ लेंगे अमेरिकन्स

यूजर्स बोले, ये तो युगांडा वाले से भी भारी है

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये तो अफ्रीका का चतुर है. एक और यूजर ने लिखा...ये युगांडा वाले चतुर से भी भारी है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों की अलग ही दुनिया चल रही है भाई.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कार की सर्विसिंग महंगी पड़ी तो खुद बना मिस्त्री, ईंट-सीमेंट से फिक्स कर दी गाड़ी; वीडियो वायरल

Published at : 29 Apr 2026 04:57 PM (IST)
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