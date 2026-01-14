Video: पहले पालतू कुत्ते को फेंका, फिर खुद नीचे उतरी... भीषण आग में फंसी महिला का वीडियो वायरल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: पहले पालतू कुत्ते को फेंका, फिर खुद नीचे उतरी... भीषण आग में फंसी महिला का वीडियो वायरल

Viral video: सोशल मीडिया पर एक दिल दहलाने वाला वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. पुर्तगाल में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से एक महिला फंस गई और अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करती नज़र आई.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Updated at : 14 Jan 2026 06:07 PM (IST)
Viral video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक झकझोर देने वाली घटना काफी तेजी से वायरल हो रही है. वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग चुकी है.

आग की लपट और धुएं ने पूरी बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है. इसी बीच इमारत की ऊपरी मंजिल पर एक महिला फंसी हुई दिखाई पड़ रही है, जो अपनी जान बचाने के लिए लोगों से मदद की भीख मांग रही है. 

आग में फंसी महिला, नीचे मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार यह घटना पुर्तगाल की है. वीडियो में यह दिख रहा है कि आग लगते ही सही समय पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच जाती है. ब्रिगेड की टीम महिला को बचाने की लगातार कोशिश कर रही है. बिल्डिंग के नीचे लोग अपनी सांसें रोक इस घटना को गंभीरता के साथ देख रहे हैं. 

पहले कुत्ते को फेंका, फिर खुद उतरी महिला

वीडियों का सबसे चोकान्ने वाला और सोशल मीडिया पर यूजर्स को नाराज करने की हिस्सा तब सामने आता है जब महिला छत या बालकनी में आती है. उस समय महिला अपने गोद में एक पालतू कुत्ते को पकड़े हुए होती है. कुछ ही सकेंड बाद अचानक कुत्ते को उपर से सीधे नीचे जमीन पर फेंक देती है.

जिसे देख वहां मौजूद लोग और वीडियो देखने वाले यूजर्स सन्न रह जाते हैं. इसके बाद दमकलकर्मियों के जरिए लगाई लोहे की सीढ़ी की मदद से एक व्यक्ति ऊपर चढ़ता है और महिला को नीचे उतारने में मदद करता है. कड़ी मेहनत के बाद महिला को सेफ्टी से नीचे उतार लिया जाता है और राहत की बात तो यह कि महिला पूरी तरह से सुरक्षित बताई जा रही है. 

कुत्ते को लेकर क्यों उठे सवाल?

हालांकि महिला की जान बचने की खबर से जहां राहत मिली, वहीं कुत्ते को फेंकने की घटना ने सोशल मीडिया पर यूजर्स की नाराजगी देखने को मिली. लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या कुत्ते को बचाने का कोई और तरीका नहीं था. जबकि  कई यूजर्स का मानना है कि कुत्ते को भी सीढ़ी के जरिए भी सुरक्षित नीचे उतारा जा सकता था. 

सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की समझों बाढ़ सी आ गई. एक यूजर ने लिखा, “Será que seguraram o cachorro? Dava pra enfiar por dentro da camisa e descer com ele.” (क्या उन्होंने कुत्ते को पकड़ा था? उसे शर्ट के अंदर रखकर भी नीचे लाया जा सकता था।)

दूसरे यूजर ने लिखा, “Vai saber,” जबकि वहीं तीसरे यूजर ने टिप्पणी की, “Desespero é pouco.” यानी लोगों का मानना है कि महिला ने घबराहट और डर में यह कदम उठाया, लेकिन यह फैसला गलत था.

Published at : 14 Jan 2026 06:07 PM (IST)
Social Media Portugal News VIRAL VIDEO
