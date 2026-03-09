जंग जब शहरों के दरवाजे तक पहुंचती है तो उसका असर सिर्फ धमाकों और आग की लपटों तक सीमित नहीं रहता. वह हवा, पानी और आसमान तक को बदल देती है. इन दिनों ईरान की राजधानी तेहरान से सामने आ रही तस्वीरें और वीडियो कुछ ऐसा ही डरावना मंजर दिखा रहे हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे कई वीडियो में शहर के ऊपर काले धुएं के विशाल गुबार छाए हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का दावा है कि आसमान से गिरने वाली बारिश में तेल जैसा चिपचिपा पदार्थ मिला हुआ था.

ईरान में हो रही तेल की बारिश!

इंटरनेट पर फैल रहे इन वीडियो और तस्वीरों ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है. लोग हैरान हैं कि क्या सच में किसी शहर में “तेल वाली बारिश” हो सकती है. वायरल हो रहे वीडियो में भी एक शख्स जमीन पर बिखरे तेल को दिखा रहा है और दावा कर रहा है कि यह तेल हवा में घुल चुका है और शहर के हर कोने में ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि इजरायली हवाई हमलों के बाद तेहरान में कई तेल डिपो और ईंधन भंडारण केंद्रों में लगी भीषण आग के कारण यह अजीब स्थिति पैदा हुई. यही वजह है कि यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गई है और लाखों लोग इन वीडियो को देख रहे हैं.

It is raining oil in Tehran this morning after major airstrikes on oil facilities in the South and West of the Iranian capital. @CNN @cnni pic.twitter.com/2FBD9EnO9p — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) March 8, 2026

तेहरान में तेल डिपो पर हमले का दावा

रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार रात इजरायल ने तेहरान और उसके आसपास स्थित कई ईंधन भंडारण और तेल सुविधाओं को निशाना बनाया. ईरानी मीडिया के अनुसार हमलों में उत्तर-पूर्व तेहरान के अगदासियेह ऑयल वेयरहाउस, शहर के उत्तर में स्थित शहरान ऑयल डिपो, दक्षिणी तेहरान की एक ऑयल रिफाइनरी और पास के कराज शहर में मौजूद तेल डिपो को निशाना बनाया गया. इन हमलों के बाद कई जगहों पर भीषण आग लग गई.

This is Ghaem Maqam Farahani Street in Tehran, Iran today.



Oil fell with the rain, not normal rain that helps people, crops, trees, animals, and nature. This is an ecological disaster. pic.twitter.com/nmKETu59as — Weather Monitor (@WeatherMonitors) March 8, 2026

स्वास्थ्य को लेकर बढ़ी चिंता

ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने चेतावनी दी है कि इस तरह की बारिश में जहरीले हाइड्रोकार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे तत्व हो सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ये तत्व एसिड रेन जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं और इससे सांस लेने में दिक्कत, आंखों और त्वचा में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

लोगों को घरों में रहने की सलाह

स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. तेहरान के गवर्नर ने नागरिकों से मास्क पहनने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने को कहा है. साथ ही घरों की खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखने तथा गीले कपड़े से ढकने की सलाह दी गई है ताकि प्रदूषित हवा अंदर न आ सके.

यूजर्स भी हैरान, बोले बंद कर दो लड़ाई

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्स से शेयर किया जा रहा है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अगर ये ऑयल ज्वलनशील हुआ तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा. एक और यूजर ने लिखा...जंग हर समस्या का समाधान नहीं है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्या मिल रहा है आपस में लड़कर, बंद कर दो ये लड़ाई.

