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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगऐसी औलाद किसी को न मिले...75 लाख के घर से बेघर हुआ बुजुर्ग दंपत्ति, रुला देगा वीडियो

ऐसी औलाद किसी को न मिले...75 लाख के घर से बेघर हुआ बुजुर्ग दंपत्ति, रुला देगा वीडियो

मदद पान के लिए इस बुजुर्ग दंपत्ति ने सोशल मीडिया को अपना सहारा बनाया. साल 2022 से लेकर अब तक, यानी पिछले दो-तीन सालों में वे 1,000 से भी ज्यादा वीडियो बनाकर इंटरनेट पर शेयर कर चुके हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Oct 2026 12:39 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के आगरा से एक ऐसा दिल दहला देने वाला और भावुक मामला सामने आया है, जिसने माता-पिता और बच्चों के पवित्र रिश्ते पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिस बेटे को एक बुजुर्ग दंपत्ति ने गोद लेकर बड़े नाजों से पाला-पोसा, उसी गोद लिए बेटे और बहू पर अपने ही बूढ़े माता-पिता को बेघर करने का संगीन आरोप लगा है.

पीड़ित बुजुर्ग दंपत्ति का आरोप है कि उनके बेटे और बहू ने छल-कपट से उनका मकान लगभग 46 लाख रुपये में बेच दिया और फिर उन्हें पाई-पाई का मोहताज बनाकर बेसहारा छोड़ दिया. कभी अपने खुद के पक्के मकान में रहने वाले यह बुजुर्ग आज वृद्धाश्रम के छप्पर के नीचे दिन काटने को मजबूर हैं.

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1,000 से ज्यादा वीडियो बनाकर इंटरनेट पर गुहार, लेकिन अभी भी न्याय का इंतजार

अपनी बेबसी और दुखभरी दास्तान को दुनिया के सामने लाने के लिए इस बुजुर्ग दंपत्ति ने सोशल मीडिया को अपना सहारा बनाया. साल 2022 से लेकर अब तक, यानी पिछले दो-तीन सालों में वे 1,000 से भी ज्यादा वीडियो बनाकर इंटरनेट पर शेयर कर चुके हैं. हर वीडियो में उनकी आंखों में बहते आंसू, कांपती आवाज और अपने ही बच्चों की बेरुखी की कहानी किसी के भी कलेजे को चीर देने के लिए काफी है.

 
 
 
 
 
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वे बार-बार सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां करते हुए गुहार लगा रहे हैं कि शायद कोई उनकी आवाज सुने और उन्हें इस उम्र में इंसाफ दिला सके. लेकिन इतने सारे वीडियोज के बावजूद वे आज भी केवल एक अदद सुनवाई और अपनों के प्यार के लिए तरस रहे हैं.

घर बिका, रिश्ते टूटे और अब बेबसी के आंसू

आगरा का यह मामला सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोग भावुक होने के साथ-साथ बेहद गुस्से में भी हैं. जिस बेटे को बुढ़ापे की लाठी बनना था, वही अपने बूढ़े मां-बाप के सिर से छत छीनने का कारण बन गया. 46 लाख रुपये की खातिर एक परिवार बिखर गया और दो बुजुर्ग जिंदगी के इस आखिरी पड़ाव में अपनों के दिए जख्म सह रहे हैं.

यह दर्दनाक वाकया समाज के सामने यह कड़वा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या बुजुर्ग माता-पिता के प्रति बच्चों की जिम्मेदारी कानून और पैसों के आगे खत्म हो जाती है? सोशल मीडिया पर लोग इस लाचार दंपत्ति के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और जिला प्रशासन से दोषी बेटे-बहू पर सख्त कार्रवाई करने की अपील कर रहे हैं.

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यूजर्स का फूटा गुस्सा, मां बाप को दे डाली सलाह

वीडियो को sarcastic_engineerr नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ऐसी औलाद भगवान किसी को न दे. एक और यूजर ने लिखा...ऐसे बच्चों को भगवान का डर भी नहीं है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन बच्चों को लिए लोग इतना जोड़ते हैं, खाओ पिओ और उड़ाओ.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 12:39 PM (IST)
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