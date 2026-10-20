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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडविजयादशमी पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे CM योगी, रथ पर सवार होकर निकाली शोभायात्रा

विजयादशमी पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे CM योगी, रथ पर सवार होकर निकाली शोभायात्रा

गोरखपुर में सीएम योगी विजयादशमी के पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में पूजन-अर्चन के बाद पीठाधीश्वर के साथ बुलेटप्रूफ रथ में सवार होकर शोभायात्रा में निकले. वहीं यह भव्य शोभायात्रा सदियों से निकाली जाती है.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 20 Oct 2026 05:55 PM (IST)
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गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजयादशमी के पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में पूजन-अर्चन करने पहुंचे. विशेष पारंपरिक परिधान में सीएम योगी ने गोरक्षपीठ की परंपरा का अनुसरण करते हुए मंगलवार (20 अक्टूबर) सुबह विधि-विधान से महायोगी गोरखनाथ की पूजा-अर्चना कर विश्व कल्याण की कामना की. गोरक्षपीठ में विजयादशमी का विशिष्ट अनुष्ठान दो घंटे से अधिक समय तक चला.

इसके बाद गोरखनाथ मंदिर से भव्य शोभायात्रा रवाना हुई. पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलेटप्रूफ रथ में सवार होकर शोभायात्रा में निकले. गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार, विजयादशमी के अवसर पर सदियों से यह भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है. मानसरोवर मंदिर में पूजन-अर्चन के बाद मुख्यमंत्री रामलीला मैदान पहुंचेंगे, जहां भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान का राजतिलक करेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्बोधन भी होगा.

CM योगी वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पहुंचे मंदिर के गर्भगृह में

शक्तिपीठ में वेदी पूजन तथा लोकमंगल की प्रार्थना करने के बाद मुख्यमंत्री योगी मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ व अन्य साधु-संतों के साथ, संस्कृत विद्यापीठ के आचार्यों व वेदपाठी छात्रों के वैदिक मंत्रोच्चार, शंख, डमरू, घंट, तुरही की गूंज के बीच मंदिर के गर्भगृह पहुंचे. उन्होंने नाथपंथ के विधान अनुसार विशिष्ट पूजा-अर्चना की. विविध पूजन सामग्री के साथ शक्तिपीठ की वेदी पर उगाए गए जौ के जवारे चढ़ाए, आरती उतारी और हाथ से चंवर झुलाकर श्रद्धासेवा अर्पित की.

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सीएम योगी ने की उत्तर प्रदेश के लोगों के कल्याण की कामना 

विज्ञप्ति में कहा गया कि गुरु गोरखनाथ जी की विधिवत आराधना करने के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर में अखंड ज्योति, समस्त देव विग्रहों, नाथपंथ के मनीषियों के विग्रहों, अखंड धूना, यज्ञशाला, भीम सरोवर का विशिष्ट पूजन किया. उन्होंने महायोगी गोरखनाथ और सभी देव विग्रहों की परिक्रमा भी की.

मुख्यमंत्री ने अपने गुरु महंत अवैद्यनाथ, महंत दिग्विजयनाथ, बाबा गंभीरनाथ महाराज आदि का भी विधिवत पूजन किया. विज्ञप्ति के अनुसार, इस दौरान नाथपंथ के परंपरागत विशेष वाद्य यंत्र नागफनी, शंख, ढोल, घंट, डमरू, तुरही और बैंड बाजे की गूंज सुनाई दे रही थी. सीएम योगी ने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के लोगों के कल्याण की कामना भी की.

Published at : 20 Oct 2026 05:53 PM (IST)
Tags :
Gorakhpur UP NEWS YOGI ADITYANATH
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