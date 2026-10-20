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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजस्वी यादव ने किसे बताया बिहार का दशानन? बोले- 'बिहार में ऐसी...'

तेजस्वी यादव ने किसे बताया बिहार का दशानन? बोले- 'बिहार में ऐसी...'

तेजस्वी यादव ने दशहरे पर बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, अपराध और भ्रष्टाचार को बिहार का दशानन बताया. उन्होंने पढ़ाई, दवाई, कमाई और सुनवाई वाली व्यवस्था बनाने का संकल्प लेने की अपील की.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 20 Oct 2026 04:01 PM (IST)
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बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विजयादशमी और दशहरा के मौके पर मंगलवार (20 अक्टूबर) को प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, पलायन, अपराध और भ्रष्टाचार को बिहार का दशानन बताया. तेजस्वी ने लोगों से इन समस्याओं को खत्म करने का संकल्प लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए, जिसमें हर हाथ को काम मिले और हर घर खुशहाल बने.

तेजस्वी एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- विजयादशमी बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है. इस दिन बिहार की समस्याओं को दूर करने का संकल्प लेना चाहिए. उन्होंने बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, पलायन, अपराध, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, बाढ़, सुखाड़ और कुशासन को राज्य के विकास में बाधा बताया. उन्होंने कहा कि ये समस्याएं बिहार को अंदर से खोखला कर रही हैं.

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चार करोड़ लोगों के पलायन का किया दावा

राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी ने बिहार की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में है. प्रदेश के कई लोगों को अच्छे स्कूल, सड़क और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. तेजस्वी ने दावा किया कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, करीब चार करोड़ बिहारवासी हर साल काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं.

पोषण और महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया

तेजस्वी यादव ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि बिहार में माताओं, बहनों और बेटियों में खून की कमी की समस्या गंभीर है. बड़ी संख्या में बच्चे बौनेपन के शिकार हैं. कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने हाल के दिनों में महिलाओं के साथ हुई घटनाओं का जिक्र किया. उन्होंने अपराध पर नियंत्रण और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत बताई.

‘पढ़ाई, दवाई, कमाई और सुनवाई’ वाली व्यवस्था की मांग

तेजस्वी ने बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई पर आधारित व्यवस्था बनाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि राज्य में विकास और आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए. दशहरा के अवसर पर उन्होंने बिहार सहित देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और प्रदेश की समस्याओं के खिलाफ एकजुट होने की अपील की.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 20 Oct 2026 04:01 PM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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