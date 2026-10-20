IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअनोखा नियम! ZIM बल्लेबाज क्लीन बोल्ड, नो-बॉल नहीं थी गेंद; फिर भी AFG को नहीं मिला विकेट

अनोखा नियम! ZIM बल्लेबाज क्लीन बोल्ड, नो-बॉल नहीं थी गेंद; फिर भी AFG को नहीं मिला विकेट

अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज अजमतुल्लाह उमरजई ने ब्रायन बेनेट को क्लीन बोल्ड कर दिया, लेकिन अंपायरों ने विकेट देने के बजाय गेंद को डेड बॉल घोषित कर दिया. गेंद नो-बॉल नहीं थी, फिर भी विकेट नहीं मिला.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 20 Oct 2026 05:53 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट के मैदान पर गेंद स्टंप से टकराए, गिल्लियां बिखर जाएं और फिर भी बल्लेबाज आउट नहीं हो, तो हैरानी होना लाजिमी है. अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच वनडे ट्राई सीरीज के मुकाबले में ऐसा ही नजारा देखने को मिला. अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज अजमतुल्लाह उमरजई ने ब्रायन बेनेट को क्लीन बोल्ड कर दिया, लेकिन अंपायरों ने विकेट देने के बजाय गेंद को डेड बॉल घोषित कर दिया. गेंद नो-बॉल नहीं थी, फिर भी उमरजई को विकेट नहीं मिला. इसके पीछे की वजह गेंदबाज का गिरा हुआ तौलिया बना.

ये घटना जिम्बाब्वे की पारी के 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर हुई. उमरजई गेंदबाजी के लिए दौड़ रहे थे, तभी उनकी कमर में रखा तौलिया नीचे गिर गया. इसी दौरान उन्होंने गेंद फेंकी. बेनेट ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले को चकमा देकर सीधे स्टंप पर जा लगी. गिल्लियां गिरते ही अफगानिस्तान के खिलाड़ी जश्न मनाने लगे.

अंपायरों ने डेड बॉल करार दिया 

लेकिन, बेनेट ने तुरंत अंपायरों से शिकायत की के तौलिया गिरने से उनका ध्यान भटक गया था. इसके बाद अंपायरों ने आपस में चर्चा की और गेंद को डेड बॉल करार दे दिया. इस फैसले के वजह से  बेनेट नॉट आउट रहे और उमरजई को विकेट नहीं मिला.

क्या कहता है क्रिकेट का नियम

मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) के नियमों के मुताबिक, अगर किसी घटना से बल्लेबाज का ध्यान भटकता है, तो अंपायर हालातों को देखते हुए गेंद को डेड बॉल घोषित कर सकता है. लेकिन, इस फैसले पर सवाल भी उठे, क्योंकि बेनेट ने तौलिया गिरने के बावजूद गेंद खेलने की कोशिश की थी. ऐसे में बहस छिड़ गई कि क्या इस हालात में डेड बॉल देना सही था.

अफगानिस्तान ने 158 रन से जीता मैच

जीवनदान मिलने के बावजूद बेनेट इसका ज्यादा फायदा नहीं उठा सके. वो 31 रन बनाकर आउट हो गए और जिम्बाब्वे की पूरी टीम 136 रन पर सिमट गई. इससे पहले अफगानिस्तान ने सेदिकुल्लाह अटल के 102 और इब्राहिम जादरान के 90 रन की मदद से 294 रन बनाए थे. राशिद खान ने 17 रन देकर 4 विकेट लिए.  इस शानदार प्रदर्शन के दम पर अफगानिस्तान ने मुकाबला 158 रन से अपने नाम कर लिया.

यह भी पढ़ें:

रणजी ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलियाई अंपायर को देख सब हैरान, जानें BCCI ने क्यों लिया ऐसा फैसला

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 20 Oct 2026 05:53 PM (IST)
Tags :
Azmatullah Omarzai Brian Bennett
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
रणजी ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलियाई अंपायर को देख सब हैरान, जानें BCCI ने क्यों लिया ऐसा फैसला
रणजी ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलियाई अंपायर को देख सब हैरान, जानें BCCI ने क्यों लिया ऐसा फैसला
क्रिकेट
12 मैच खेलने न्यूजीलैंड पहुंची टीम इंडिया, 22 अक्टूबर से होगा टी20 सीरीज का आगाज
12 मैच खेलने न्यूजीलैंड पहुंची टीम इंडिया, 22 अक्टूबर से होगा टी20 सीरीज का आगाज
क्रिकेट
ICC की ताजा रैंकिंग में भारतीयों का जलवा, टीम इंडिया का गेंदबाज नंबर-1
ICC की ताजा रैंकिंग में भारतीयों का जलवा, टीम इंडिया का गेंदबाज नंबर-1
क्रिकेट
भारतीय खिलाड़ी पर सख्त हुआ ICC, गुस्से में आकर की थी ये हरकत
भारतीय खिलाड़ी पर सख्त हुआ ICC, गुस्से में आकर की थी ये हरकत
Advertisement

वीडियोज

Punjab Politics | Breaking: Amit Shah का मिशन पंजाब...नशा माफिया के खिलाफ आर-पार की जंग! | ABP News
YRKKH:🙄Armaan-Maira निकले मूड फ्रेश करने, रास्ते में हुई Kabir से हैरान करने वाली मुलाकात! #sbs
Bollywood News: रिलीज़ से पहले ही 'रामायण' की एडवांस बुकिंग के आंकड़ों और क्रेज को लेकर चर्चाएं तेज (20.10.26)
Tiger Shroff Firing News: बॉलीवुड लॉरेंस के कितने 'दुश्मन' ? | Breaking | Mumbai | ABP News
मुंबई से फरार...ट्रेन में सवार...कोटा में गिरफ्तार | Sansani | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘किसी ने बेटा, तो किसी ने पति खोया’, पंजाब में नशे को लेकर अमित शाह का AAP सरकार पर हमला
‘किसी ने बेटा, तो किसी ने पति खोया’, पंजाब में नशे को लेकर अमित शाह का AAP सरकार पर हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: अखिलेश यादव का चुनावी अभियान 31 अक्टूबर से! पूर्वांचल की इस सीट से करेंगे शुरुआत
अखिलेश यादव का चुनावी अभियान 31 अक्टूबर से! पूर्वांचल की इस सीट से करेंगे शुरुआत
विश्व
'दोहरा मापदंड नहीं चलेगा', SCO में इशाक डार के सामने राजनाथ ने उड़ाई PAK की धज्जियां
'दोहरा मापदंड नहीं चलेगा', SCO में इशाक डार के सामने राजनाथ ने उड़ाई PAK की धज्जियां
क्रिकेट
रणजी ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलियाई अंपायर को देख सब हैरान, जानें BCCI ने क्यों लिया ऐसा फैसला
रणजी ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलियाई अंपायर को देख सब हैरान, जानें BCCI ने क्यों लिया ऐसा फैसला
बॉलीवुड
फायरिंग की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ को मिली पुलिस प्रोटेक्शन, सुरक्षा में बॉडीगार्ड किए गए तैनात
फायरिंग की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ को मिली पुलिस प्रोटेक्शन, सुरक्षा में बॉडीगार्ड तैनात
इंडिया
एयरचीफ मार्शल एपी सिंह ने भरी फ्लाइंग करियर की आखिरी उड़ान, बोले- 'मैं इकलौता चीफ जिस...'
एयरचीफ मार्शल एपी सिंह ने भरी फ्लाइंग करियर की आखिरी उड़ान, बोले- 'मैं इकलौता चीफ जिस...'
ट्रेंडिंग
ये सोनू-मोनू हैं... जंगली भालुओं को हाथ से खाना खिलाते दिखे संत, खौफ में यूजर्स
ये सोनू-मोनू हैं... जंगली भालुओं को हाथ से खाना खिलाते दिखे संत, खौफ में यूजर्स
बिहार
तेजस्वी यादव ने किसे बताया बिहार का दशानन? बोले- 'बिहार में ऐसी...'
तेजस्वी यादव ने किसे बताया बिहार का दशानन? बोले- 'बिहार में ऐसी...'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget