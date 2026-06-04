Uber ड्राइवर ने मारा थप्पड़... मुंबई की महिला का दावा सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, देखें वीडियो

Uber Driver Mumbai Woman Controversy Video : आजकल कैब बुकिंग ऐप्स हर किसी की लेडी लाइफ का जरूरी हिस्सा बन चुकी हैं. ऑफिस जाना हो, एयरपोर्ट पहुंचना हो या फिर शहर के किसी दूसरे कोने में ट्रैवल करना हो, लाखों लोग हर दिन ऑनलाइन कैब बुकिंग ऐप्स का यूज करते हैं. इन ऐप्स को कम्फर्टेबल और सुरक्षित माना जाता है, लेकिन कई बार यात्रियों से जुड़े ऐसे मामले सामने आते हैं जो सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर देते हैं. हाल ही में मुंबई की एक कंटेंट क्रिएटर ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसने इंटरनेट पर बड़ी बहस छेड़ दी है. महिला का दावा है कि एक Uber ड्राइवर ने उनसे एक्सट्रा पैसे मांगने को लेकर विवाद के दौरान न सिर्फ बतमीजी की, बल्कि उन्हें थप्पड़ भी मार दिया. महिला का शेयर किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस मामले पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

मुंबई की रहने वाली कंटेंट क्रिएटर शिवानी ने इंस्टाग्राम पर तीन पार्ट्स में एक वीडियो पोस्ट कर अपनी पूरी कहानी सुनाई. शिवानी ने बताया कि उन्होंने महालक्ष्मी से नेरुल जाने के लिए Uber कैब बुक की थी. महिला का आरोप है कि यात्रा के दौरान ड्राइवर ने ऐप में दिख रहे किराए के अलावा टोल फीस के नाम पर 40 रुपये नकद देने की मांग की, जब उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे देने से मना किया तो दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. शिवानी का दावा है कि बहस बढ़ने के बाद ड्राइवर ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें थप्पड़ मार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि ड्राइवर ने उन्हें धमकी भी दी और कहा कि क्या दोबारा मारकर दिखाऊं.

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मुंबई की महिला का दावा सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

महिला ने अपने वीडियो में यह भी दावा किया कि विवाद के दौरान ड्राइवर ने उन्हें तुरंत कैब से बाहर निकलने नहीं दिया. उनका कहना है कि स्थिति बिगड़ती देख उन्होंने अपने ऑफिस के क्लिग को फोन किया और मदद मांगी. कुछ समय बाद उनके क्लिग मौके पर पहुंचे और उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला. शिवानी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है.

Uber पर भी लगाए गंभीर आरोप

महिला ने अपने वीडियो के दूसरे पार्ट में कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए. उनका दावा है कि शिकायत करने के बाद कंपनी ने शुरुआत में ड्राइवर का साइड लिया और उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी की ओर से हुई कुछ बातचीत और चैट रिकॉर्ड बाद में हटा दिए गए. इन आरोपों के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कंपनी की शिकायत प्रक्रिया पर सवाल उठाए.

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वीडियो वायरल होने के बाद आया Uber का जवाब

जैसे-जैसे यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, लोगों ने कंपनी से जवाब मांगना शुरू कर दिया. बढ़ती चर्चा के बीच Uber India ने पब्लिकली जवाब दिया. कंपनी ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और किसी भी तरह की हिंसा, धमकी या डराने-धमकाने वाली हरकत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कंपनी ने यह भी कहा कि उसने अपनी नीतियों के अनुसार जरूरी कार्रवाई की है. साथ ही महिला का अकाउंट दोबारा एक्टिव कर दिया गया है और मामले में उन्हें मदद देने की बात भी कही गई है.

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सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

यह मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग तरह के रिएक्शन दिए हैं. कई लोगों ने महिला की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. तो वहीं एक यूजर ने लिखा, अगर यात्रियों को कैब में सुरक्षित महसूस नहीं होगा तो ऐसी ऐप्स पर भरोसा कैसे किया जा सकता है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में कंपनियों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए. कई लोगों ने यह भी कहा कि राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म्स को शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया और मजबूत बनानी चाहिए जिससे ऐसे मामलों में पीड़ितों को तुरंत मदद मिल सके.

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