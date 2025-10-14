आजकल सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल हो सकता है. कोई डांस वीडियो, कोई फनी क्लिप या फिर कोई अजीब सी घटना. हालांकि, कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जो न सिर्फ हमें हंसाते हैं बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें नया बना एक ब्रिज लोगों के लिए हंसी और हैरानी दोनों का विषय बन गया है. यह वीडियो अहमदाबाद का है, जहां 4-लेन के एक पुल को इस तरह बनाया गया कि देखने वाले सोच में पड़ जाएं.

क्या है वीडियो में?

इस वीडियो में बड़ा और चौड़ा पुल दिखाई देता है, जो सीधा जाकर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की दीवार से जा टकराता है. मतलब पुल की सीधी रेखा पर एक निजी मकान या जमीन का गेट आ जाता है और उसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है. जो शख्स वीडियो बना रहा है, वह हैरानी जताते हुए दिखा रहा है कि कैसे इतना बड़ा और महंगा पुल आखिरकार एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के सामने जाकर खत्म हो जाता है. यह वीडियो X पर @sarviind नाम के यूजर ने शेयर किया है. साथ ही, उन्होंने मजाकिया अंदाज में कैप्शन लिखा कि भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज के बाद अब अहमदाबाद का 4‑लेन ब्रिज भी देखिए. यह कारीगरी और इंजीनियरिंग सिर्फ भारत में ही मिलती है.

भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज के बाद अहमदाबाद का यह 4 लैन ब्रिज भी देखिए।

यह कारीगरी सिर्फ भारत में ही मिलती है। pic.twitter.com/jzgCSckbIC — Arvind Sharma (@sarviind) October 13, 2025

सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी ने कहा,निकम्मे इंजीनियरों की एक और शानदार मिसाल. तो कोई बोला, इससे अच्छा तो गूगल मैप ही डिजाइन कर लेता. कुछ यूजर्स ने इसे देश की इंजीनियरिंग व्यवस्था पर सवाल बताया. तो कुछ ने इसे एक मजाकिया घटना मानते हुए लिखा ये पुल सीधे स्वर्ग के रास्ते पर जा रहा है.

