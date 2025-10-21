38 साल की सेवा के बाद स्कूल के चपरासी ने बजाई आखिरी घंटी, तो रो पड़ा पूरा स्कूल- वीडियो वायरल

कभी-कभी किसी इंसान की मौजूदगी इतनी शांत और सच्ची होती है कि वो खुद एक संस्था बन जाता है. हर सुबह की शुरुआत उसकी आवाज से होती है, हर दिन की धड़कन उसके कदमों की आहट में बसती है. ऐसा ही एक नाम है दास अंकल. 38 सालों तक उन्होंने कॉटन्स स्कूल की सुबहों में अपनी घंटी की मधुर ध्वनि से जान फूंक दी. उनकी मुस्कान, उनका शांत समर्पण और स्कूल के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें हर बच्चे, हर टीचर और हर स्टाफ के दिल में अमर बना दिया है. और अब, जब उन्होंने अपनी आखिरी घंटी बजाई, पूरा स्कूल भावनाओं से भर गया. सोशल मीडिया पर जब यह वीडियो वायरल हुआ, तो न सिर्फ पुराने छात्र, बल्कि देशभर के लोग भावुक हो उठे.

स्कूल के चपरासी ने रिटायरमेंट पर आखिरी बार बजाई घंटी तो नम हो गई छात्रों की आंखें

38 साल की लंबी सेवा के बाद कॉटन्स स्कूल के प्यारे दास अंकल ने आखिरकार अपनी ड्यूटी पूरी की. वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल के प्रांगण में जब उन्होंने आखिरी बार घंटी बजाई, तो वहां मौजूद हर चेहरा नम था. वह घंटी जो हर सुबह बच्चों को क्लास में बुलाती थी, आज आखिरी बार गूंजी और साथ ही एक युग का अंत कर गई. दास अंकल, जिन्हें सभी प्यार से “स्कूल की आत्मा” कहते हैं, ने तीन पीढ़ियों के छात्रों को आते-जाते देखा.

View this post on Instagram A post shared by ami (@amikutty_)

उनकी पहचान सिर्फ घंटी बजाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले इंसान थे. उनकी सादगी, अनुशासन और सेवा भावना ने कॉटन्स के हर कोने को अपनी गर्मजोशी से भर रखा था. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही उन्होंने आखिरी बार घंटी बजाई वैसे ही वहां मौजूद हर छात्र ने ताली बजाते हुए उनको खूब सारा प्यार दिया.

यूजर्स भी हुए भावुक, बोले यही तो असली कमाई है

वीडियो को amikutty_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या खूबसूरत लम्हा है, हर किसी को नसीब नहीं होता. एक और यूजर ने लिखा...अंकल ने असली कमाई कर ली है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अंकल 38 साल तक भी प्रमोट नहीं हुए? ये तो गलत बात है.

