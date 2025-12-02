कहते हैं शादियां दो आत्माओं का मिलन होती है. प्रेम और सहमति ना हो तो शादी के बाद इंसान का जीवन नर्क बन जाता है. ऐसे में कई बार लोग अपनी जिद और समाज की धारणाओं के चलते बच्चों को वहां ब्याह देते हैं जहां शादी करने का उनका मन नहीं होता. इसी से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की को घर वाले जबरन 50 साल के शख्स के साथ विदा करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर हंगामा मच गया है.

50 साल के बूढ़े से ब्याह दी अपनी बेटी

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक दुल्हन जोर-जोर से रोती बिलखती दिखाई दे रही है जिसे घर वाले जबरन 50 साल के दूल्हे के साथ विदा करने पर अड़े हुए हैं. दुल्हन रो रही है, चीख रही है, बिलख रही है और जाने को तैयार नहीं है लेकिन फिर भी घर वाले उसका हाथ जबरन उसकी उम्र से कई ज्यादा बड़े दूल्हे के हाथ में थमा रहे हैं. दुल्हन का रोना और बिलखना घर वालों और ससुराल वालों को प्रभावित कर ही नहीं रहा है.

ये शादी गैर कानूनी है बिना लड़की की इजाजत जबरजसी शादी नहीं कर सकते,,,



भारत में जबरदस्ती शादी को गैरकानूनी माना जाता है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 366 के तहत, किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए मजबूर करना या उसका अपहरण करना एक दंडनीय अपराध है। pic.twitter.com/aRSSXpNcP8 — Adv.Nazneen Akhtar (@NazneenAkhtar23) December 1, 2025

रोती रही बिलखती रही निर्दयी बना रहा पिता

रोती दुल्हन का हाथ दूल्हे ने पकड़ा है और दूल्हा भी उसे जबरन साथ ले जाने पर राजी है. वहीं दुल्हन का पिता एक तरफ खड़े होकर अपनी बेटी के साथ हो रही ज्यादती को न केवल देख रहा है बल्कि लोगों का साथ भी दे रहा है. वीडियो लोगों का खून खौला रहा है और एक बार फिर जबरन विवाह पर लोगों ने ऑनलाइन बहस को जन्म दे दिया है. लोग घर वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग तक कर रहे हैं.

यूजर्स का खौल उठा खून

वीडियो को @NazneenAkhtar23 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस शादी के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...दुल्हन के घर वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये लोग इंसान की शक्ल में हैवान हैं.

