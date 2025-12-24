हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगझमाझम बारिश में छत पर खेलता-कूदता नजर आया छोटा-सा बच्चा, वायरल वीडियो देख याद आ जाएगा बचपन

झमाझम बारिश में छत पर खेलता-कूदता नजर आया छोटा-सा बच्चा, वायरल वीडियो देख याद आ जाएगा बचपन

इस वीडियो में एक नन्हा बच्चा झमाझम बारिश में छत पर खेलते-कूदते नजर आ रहा है. उसकी मासूमियत, खुशी और एनर्जी देखकर हर कोई अपने बचपन की यादों में खो जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 24 Dec 2025 04:37 PM (IST)
Preferred Sources
Social Media Viral Video  : आजकल सोशल मीडिया पर एक छोटा-सा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के दिलों को छू लिया है. इस वीडियो में एक नन्हा बच्चा झमाझम बारिश में छत पर खेलते-कूदते नजर आ रहा है. उसकी मासूमियत, खुशी और एनर्जी देखकर हर कोई अपने बचपन की यादों में खो जाता है. यह वीडियो @prajwal_prj_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है और देखते ही देखते यह लाखों लोगों तक पहुंच गया. 

क्या है वायरल वीडियो में खास? 

वीडियो में बच्चा पूरी तरह से बारिश का मजा ले रहा है. उसके छोटे-छोटे कदम, पानी में कूदना और खिलखिलाते हुए खेलना किसी भी दर्शक के चेहरे पर मुस्कान ला देता है. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोग इसे देखकर अपनी पुरानी यादें ताजा करने लगे. कई यूजर्स ने अपने कमेंट्स में लिखा कि यह देखकर उन्हें भी अपने बचपन की वह मासूमियत याद आ गई जब बारिश में कूदना और मस्ती करना सबसे बड़ी खुशी हुआ करती थी. 

वायरल वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ बच्चा ही नहीं, बल्कि उस बचपन की खुशी और मासूमियत भी दिखाई दे रही है, जिसे बड़े होते हुए अक्सर हम खो देते हैं. बारिश में भीगते हुए खेलना, छत पर कूदना-कूदना, और बिना किसी चिंता के खुश होना यही तो वह पल है, जो हर किसी के दिल के करीब होता है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prajwal GC (@prajwal_prj_)

वीडियो पर लोगों के प्यार भरे कमेंट्स

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग अपनी यादों को शेयर कर रहे हैं. कुछ ने लिखा कि बचपन में बारिश में खेलना सबसे बड़ी खुशी होती थी, तो कुछ ने कहा कि इस वीडियो ने मेरे अंदर की खुशी फिर से जगा दी. यह छोटा सा वीडियो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने में कामयाब हो गया है.

इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बचपन की मासूमियत और खुशियां कितनी कीमती होती हैं और जब हम उन छोटे-छोटे पलों को याद करते हैं, तो लाइफ की भागदौड़ में हमें थोड़ी राहत और सुकून भी मिलती है. यह वीडियो आपको अपने बचपन की यादों में वापस ले जाएगा और शायद आपको भी बारिश में कूदने का मन कर जाए. 

यह भी पढ़ें: वजन घटाने की जिद से जाते जाते बची जान, 6 महीने तक केवल उबली सब्जियों के सेवन ने पहुंचाया अस्पताल

Published at : 24 Dec 2025 04:37 PM (IST)
Tags :
Social Media RAIN TRENDING Child Playing
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप, पेशी पर जा रहे अपराधी पर बरसाईं गोलियां, 2 सिपाही भी घायल
हरिद्वार में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप, पेशी पर जा रहे अपराधी पर बरसाईं गोलियां, 2 सिपाही भी घायल
विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
क्रिकेट
Mumbai vs Sikkim: 8 छक्के, 9 चौके... रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में जड़ा शतक; गेंदबाजों को धोया
8 छक्के, 9 चौके... रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में जड़ा शतक; गेंदबाजों को धोया
Advertisement

वीडियोज

Kuldeep Sengar को किस आधार पर मिली Bail, पीड़ित परिवारों को ये कैसा न्याय ? Unnao Case
Isro Satellite Launch: रॉकेट LVM3-M6 लॉन्च, रच दिया इतिहास, इस मिशन से क्या मिलेगा फायदा ?
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Defence से PSU Banks तक: 2026 के लिए India का सबसे Strong Stock Story?| Paisa Live
India 2025: Economy, Markets और RBI – 7 बड़े Trends जो Investors को ज़रूर जानने चाहिए | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप, पेशी पर जा रहे अपराधी पर बरसाईं गोलियां, 2 सिपाही भी घायल
हरिद्वार में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप, पेशी पर जा रहे अपराधी पर बरसाईं गोलियां, 2 सिपाही भी घायल
विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
क्रिकेट
Mumbai vs Sikkim: 8 छक्के, 9 चौके... रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में जड़ा शतक; गेंदबाजों को धोया
8 छक्के, 9 चौके... रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में जड़ा शतक; गेंदबाजों को धोया
टेलीविजन
'खुद 150 रुपये की साड़ी पहनती हैं और...', हिंदुस्तानी भाऊ ने जया बच्चन को खूब सुनाया
'खुद 150 रुपये की साड़ी पहनती हैं और...', हिंदुस्तानी भाऊ ने जया बच्चन को खूब सुनाया
ट्रैवल
रील्स बनाने के लिए दिल्ली का सबसे फेवरेट पॉइंट कौन-सा? होश उड़ा देगी हकीकत
रील्स बनाने के लिए दिल्ली का सबसे फेवरेट पॉइंट कौन-सा? होश उड़ा देगी हकीकत
जनरल नॉलेज
कोई कार कैसे होती है टैक्स फ्री, इससे कितनी कम हो जाती है गाड़ी की कीमत?
कोई कार कैसे होती है टैक्स फ्री, इससे कितनी कम हो जाती है गाड़ी की कीमत?
ट्रेंडिंग
Video: ये तो 2 ही बच्चों की मां... नवनीत राणा ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह तो भड़के यूजर्स, लिए मजे
ये तो 2 ही बच्चों की मां... नवनीत राणा ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह तो भड़के यूजर्स, लिए मजे
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget