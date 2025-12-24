झमाझम बारिश में छत पर खेलता-कूदता नजर आया छोटा-सा बच्चा, वायरल वीडियो देख याद आ जाएगा बचपन

Social Media Viral Video : आजकल सोशल मीडिया पर एक छोटा-सा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के दिलों को छू लिया है. इस वीडियो में एक नन्हा बच्चा झमाझम बारिश में छत पर खेलते-कूदते नजर आ रहा है. उसकी मासूमियत, खुशी और एनर्जी देखकर हर कोई अपने बचपन की यादों में खो जाता है. यह वीडियो @prajwal_prj_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है और देखते ही देखते यह लाखों लोगों तक पहुंच गया.

क्या है वायरल वीडियो में खास?

वीडियो में बच्चा पूरी तरह से बारिश का मजा ले रहा है. उसके छोटे-छोटे कदम, पानी में कूदना और खिलखिलाते हुए खेलना किसी भी दर्शक के चेहरे पर मुस्कान ला देता है. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोग इसे देखकर अपनी पुरानी यादें ताजा करने लगे. कई यूजर्स ने अपने कमेंट्स में लिखा कि यह देखकर उन्हें भी अपने बचपन की वह मासूमियत याद आ गई जब बारिश में कूदना और मस्ती करना सबसे बड़ी खुशी हुआ करती थी.

वायरल वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ बच्चा ही नहीं, बल्कि उस बचपन की खुशी और मासूमियत भी दिखाई दे रही है, जिसे बड़े होते हुए अक्सर हम खो देते हैं. बारिश में भीगते हुए खेलना, छत पर कूदना-कूदना, और बिना किसी चिंता के खुश होना यही तो वह पल है, जो हर किसी के दिल के करीब होता है.

View this post on Instagram A post shared by Prajwal GC (@prajwal_prj_)

वीडियो पर लोगों के प्यार भरे कमेंट्स

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग अपनी यादों को शेयर कर रहे हैं. कुछ ने लिखा कि बचपन में बारिश में खेलना सबसे बड़ी खुशी होती थी, तो कुछ ने कहा कि इस वीडियो ने मेरे अंदर की खुशी फिर से जगा दी. यह छोटा सा वीडियो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने में कामयाब हो गया है.

इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बचपन की मासूमियत और खुशियां कितनी कीमती होती हैं और जब हम उन छोटे-छोटे पलों को याद करते हैं, तो लाइफ की भागदौड़ में हमें थोड़ी राहत और सुकून भी मिलती है. यह वीडियो आपको अपने बचपन की यादों में वापस ले जाएगा और शायद आपको भी बारिश में कूदने का मन कर जाए.

यह भी पढ़ें: वजन घटाने की जिद से जाते जाते बची जान, 6 महीने तक केवल उबली सब्जियों के सेवन ने पहुंचाया अस्पताल