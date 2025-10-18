Watch: सरेआम चुहिया के किडनैप का वीडियो वायरल, सिर पकड़ बॉक्स में खींच ले गया चूहा, देखिए
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक फनी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक चूहे को एक चुहिया को अपहरण करते देखा गया है. इस वीडियो पर यूजर्स के बड़े ही मजेदार कमेंट्स सामने आए हैं. देखें वायरल वीडियो.
Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक चूहे को एक चुहिया को अपहरण करते देखा जा सकता है. वीडियो में एक चूहा एक छेद के माध्यम से एक डब्बे के अंदर घुसता है और फिर एक चुहिया को भी उसी डब्बे के अंदर ले जाता है. इस प्रेम कहानी ने न सिर्फ हलचल मचा दी है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी मीम्स और जोक्स की बाढ़ ला दी है.
चूहे ने चुहिया के साथ जबरदस्ती की
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बड़ा सा चूहा एक डिब्बे के अंदर से निकलता है. बाहर एक चुहिया होती है. इस दौरान चूहा डिब्बे से बाहर आता है और चुहिया को भी जबरदस्ती उसी डिब्बे के अंदर लेकर जाता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि चूहा चुहिया को खींचते हुए डिब्बे में ले जाता है.
BREAKING NEWS...चूहे ने किया चुहिया का 'अपहरण' और पूरे गाँव में मच गई हलचल...🐭😂— Shagufta khan (@Digital_khan01) October 17, 2025
इस प्रेम कहानी में इतना ड्रामा क्यों है? क्या ये प्यार है, या बस चीज़ों की चोरी?
क्या आपने कभी ऐसा 'अपहरण' देखा है...?😜 pic.twitter.com/Stqk8c2X8c
यह दृश्य इतना मजेदार है कि इसे अपहरण का मजाकिया रूप दिया गया है. वीडियो को देखकर तो लग रहा है कि चुहिया का बिल्कुल मन नहीं था चूहे के साथ जाने का लेकिन चूहे ने चुहिया के साथ जबरदस्ती की और उसे खींचकर अंदर ले गया.
वीडियो पर लोगों के फनी कमेंट्स सामने आए
वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के फनी कमेंट्स सामने आ रहे हैं. लोगों के कमेंट्स पढ़कर सबके पेट में दर्द हो गया. एक यूजर ने लिखा कि अपहरण के इस वीडियो को पुलिस को दे दिया जाए. कई लोगों ने कहा कि चूहे की भी सेटिंग चल रही है.
वहीं कुछ लोगों ने कहा कि चूहे को बेचारी चुहिया के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी. इस वीडियो को लोग खूब सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और वीडियो को देख लोग जमकर हंस रहे हैं.
