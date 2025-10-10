Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे से एक ऐसा पारिवारिक ड्रामा सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. यहां एक पत्नी ने अपने पति को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. उसके बाद बीच सड़क पर ऐसी लड़ाई शुरू हुई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. विवाद नोंकझोंक से शुरू हुआ और देखते ही देखते मारपीट तक पहुंच गया. इस पूरी खतरनाक लड़ाई का वीडियो राहगीरों ने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोग काफी कमेंट्स कर रहे हैं.

पत्नी ने बीच सड़क पर हंगामा मचा दिया

जानकारी के मुताबिक, महाराजपुर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पति को नरवल मोड़ के पास उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया. पति काफी दिनों के बाद त्योहार के लिए घर आया था. पत्नी को अपने पति पर पहले से ही शक था, इसलिए वो नरवल मोड़ पर चुपके से पति का पीछा करते हुए पहुंच गई और उसने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा.

उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है,जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया.उसके बाद ऐसी लड़ाई शुरू हुई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया.इस पूरी खतरनाक लड़ाई का वीडियो राहगीरों ने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया. pic.twitter.com/Hmy0jRpsYS — Abhishek Kumar (@pixelsabhi) October 10, 2025

पत्नी को देखकर पति और उसकी गर्लफ्रेंड के होश उड़ गए. बस, फिर क्या था. पत्नी ने बीच सड़क पर ही हंगामा मचा दिया. पहले तो पति और पत्नी के बीच काफी देर तर कहासुनी हुई, लेकिन कुछ देर बाद मामला बढ़ गया और पति ने पत्नी पर हाथ उठा दिया और उसे जोरदार थप्पड़ मारा.

पत्नी ने पति को जड़ा जोरदार थप्पड़

पति के इस बर्ताव से पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बहस करने लगी और ये बहस कब मारपीट में बदल गई पता ही नहीं चला. दोनों महिलाएं एक-दूसरे को पीटने लगी. पति को भी पत्नी ने नहीं छोड़ा और उसे भी थप्पड़ जड़ दिए. लड़ाई में लात, घूंसों की बरसात होनें लगी. इस दौरान सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई.

लोगों ने ये लड़ाई रोकने की बजाय इसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया. हैरानी की तो बात यह है कि पति ने लड़ाई रोकने की बजाय अपनी गर्लफ्रेंड को उकसाया और अपनी पत्नी को पिटवाने लगा. कुछ देर बात स्थानीय राहगीरों ने मामला शांत करवाया. पुलिस ने कहा कि अभी तक इस मामले की कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच शुरू करेगी.