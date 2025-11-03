हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: सतगुरु नहीं छतगुरु! शख्स ने ध्यान लगाने के लिए चुनी ऐसी जगह, पर्वत-मंदिर भी पड़ गए फीके, देखें वीडियो

Video: सतगुरु नहीं छतगुरु! शख्स ने ध्यान लगाने के लिए चुनी ऐसी जगह, पर्वत-मंदिर भी पड़ गए फीके, देखें वीडियो

Viral Video: आपने सुना होगा कि कई लोग ध्यान लगाने पर्वत, मंदिर या किसी ऐसी जगह जाते हैं, जहां शांति हो, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स फुटओवर ब्रिज के ऊपर बैठकर ध्यान लगाता नज़र आया.

03 Nov 2025 02:39 PM (IST)
Social Media Viral Video: हर दिन सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियोज वायरल होते हैं. कभी कोई सड़क पर डांस करता नजर आता है तो कभी अतरंगी स्टंट करता नजर आता है, लेकिन अब तो हद ही हो गई है. वायरल हो रहे वीडियो में एक व्यक्ति फुटओवर ब्रिज की छत पर बैठकर ध्यान लगा रहा है. ये जितना सुनने में अजीब लग रहा है उतना ही देखने वालों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिरकार ये कौनसी जगह है ध्यान लगाने की.

ब्रिज पर ध्यान लगाते देख हैरान हुए लोग

वीडियो में देखा जा सकता है कि फुटओवर ब्रिज के नीचे तमाम गाड़ियों का आना-जाना लगा हुआ है. वाहनों के हॉर्न की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है और ब्रिज के ऊपर व्यक्ति ध्यान लगाए बैठा है. सड़क पर जैसे ही व्यक्ति को लोगों ने देखा पहले तो वह हैरान रह गए कि आखिरकार ये व्यक्ति ब्रिज पर कर क्या रहा है, लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो नजर आया कि व्यक्ति ध्यान मुद्रा में आंखें बंद करके ब्रिज पर बैठा हुआ है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने शोर के बीच व्यक्ति ध्यान लगा पा रहा होगा?

 
 
 
 
 
वीडियो पर यूजर्स ने लिए मजे

वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. लोगों के तमाम कमेंट्स सामने आने लगे.काफी लोग तो व्यक्ति का मजाक बना रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं. कई लोगों ने तो व्यक्ति को छतगुरु कहा तो वहीं कुछ ने ये शख्स ने मोह माया त्याग दी है.

कई लोगों ने तो कहा कि शख्स को परेशान नहीं करना चाहिए. वहीं कुछ ने तो शख्स को कहा कि ये तो नए ब्रिज बाबा आए हैं. एक यूजर ने कहा कि हो सकता है शख्स सच में ध्यान लगा रहा हो और उसे किसी भी तरह के शोर से परेशानी नहीं हो रही हो.

03 Nov 2025 02:39 PM (IST)
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
