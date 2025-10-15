Video: तमाशा उल्टा पड़ गया! बीच सड़क कोबरा से लड़ने लगा शख्स, सांप ने पैर में काटा, वीडियो वायरल
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति सड़क से सांप को भगाने की कोशिश कर रहा है और सांप व्यक्ति पर हमला कर देता है. देखें वीडियो.
Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति सड़क पर एक जहरीले कोबरा सांप से जूझते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यक्ति एक पहाड़ी रास्ते पर एक सांप को हटाने की कोशिश कर रहा है और वहीं काफी सारे लोग व्यक्ति की इस हरकत को देख रहे हैं.
सांप ने व्यक्ति के पैर पर काटा
वीडियो में देख सकते हैं कि व्यक्ति सांप को भगाने की कोशिश कर रहा है. व्यक्ति सांप को एक डंडे से भगा रहा है, लेकिन सांप उल्टा व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश में है और अचानक व्यक्ति सांप को पीछे से पकड़ लेता है, जिसके बाद सांप व्यक्ति पर ओर तेजी से हमला करने लगता है.
तमाशा उल्टा पड़ गया…— पूजा (@poojaofficial5) October 15, 2025
जब खेल ज़्यादा हो जाए, ज़हर जवाब देता है।
पूरा वीडियो देखिए, और बताइए, आपकी नज़र में गलती किसकी थी? pic.twitter.com/Nf4SrxI3FZ
वीडियो में साफ देखा गया है कि सांप व्यक्ति के पैर पर बार-बार काटने की कोशिश करता है. आगे वीडियो में देखा गया कि सांप ने व्यक्ति के पैर पर काट लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यक्ति अपने आपको सांप से बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सांप तेजी से व्यक्ति पर हमला कर देता है.
लोग बोले- उठाया जोखिम भरा कदम
आसपास काफी सारे लोग मौजूद है. कुछ लोग व्यक्ति को ऐसा करते हुए देख रहे हैं और वहीं कुछ लोग इस खतरनाक दृश्य का वीडियो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने इसे जोखिम भरा कदम उठाना बताया.
इस वीडियो पर लोगों के कई कमेंट्स सामने आए हैं. एक यूजर ने लिखा कि लड़के की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है और वहीं दूसरे ने कहा कि मैं तो इसे पागलपन कहता हूं.
