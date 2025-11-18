सोशल मीडिया पर रोज नई–नई चीजें वायरल होती रहती हैं. कहीं हंसाने वाले वीडियो, तो कहीं चौंका देने वाली खबरें, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं जो सीधे दिल तक उतर जाते हैं और इंसानियत की एक अलग ही मिसाल पेश कर जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, जिसे देखने के बाद लोग सिर्फ हैरान ही नहीं, बल्कि इमोशनल भी हो रहे हैं.

यह वीडियो इसलिए खास है क्योंकि इसमें एक छोटी सी बच्ची की मासूमियत, एक चोर के पत्थर जैसे दिल को भी पिघला देती है. आमतौर पर चोर शब्द सुनते ही मन में डर, गुस्सा या नफरत आती है, लेकिन इस वीडियो में जो हुआ, वह इंसानियत का ऐसा रूप दिखाता है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी. इस वीडियो को X पर @craziestlazy नाम के यूजर ने साझा किया है. पोस्ट होते ही यह देखते ही देखते वायरल हो गया. लाखों लोग इसे देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और बच्ची की मासूमियत की तारीफ करते नहीं थक रहे.

वीडियो में क्या दिखाया गया है?

वीडियो एक छोटी-सी दुकान का है, जहां बच्ची अपने पिता के साथ मौजूद है तभी एक शख्स चोरी करने की नीयत से दुकान में आता है. वह धीरे-धीरे काउंटर के पास रखे पैसों की तरफ हाथ बढ़ाता है. बच्ची यह सब देख लेती है. डर के मारे वह कुछ बोल नहीं पाती पर उसकी मासूम आंखें सब समझ जाती हैं और फिर जो उसने किया, वह हर किसी का दिल पिघला देने के लिए काफी है. डरते हुए, वह अपनी छोटी-सी हाथ में पकड़ी लॉलीपॉप चोर की तरफ बढ़ा देती है, उसकी यह मासूम हरकत देखकर चोर अंदर से हिल जाता है. बच्ची का डर उसे इतना छू जाता है कि वह सारे पैसे वापस रख देता है, बच्ची को देखता है, और बिना कुछ लिए चुपचाप दुकान से बाहर चला जाता है.

लोगों की इमोशन और मजेदार कमेंट्स

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने तरह–तरह के रिएक्शन से देना शुरू कर दिए. कई यूजर्स ने लिखा कि यह वीडियो देखकर उनकी आंखें नम हो गईं. कुछ बोले चोरी करना गलत है, लेकिन दिल सबके पास होता है. कई यूजर्स ने कहा इस बच्ची की मासूमियत ने इंसानियत बचा ली. वहीं कुछ ने इसे सबसे प्यारा वीडियो बताया. सोशल मीडिया पर लोग लगातार वीडियो शेयर कर रहे हैं और बच्ची की मासूमियत को सलाम कर रहे हैं.

