Social Media Viral Video: पहले के समय में जब लोगों के घरों में टॉयलेट की सुविधाएं नहीं होती थी, जिसके चलते लोगों को खेत में या किसी खुली जगह पर जाकर शौच करना पड़ता था. लेकिन आज के इस मॉ़डर्न समय में सभी के घरों में टॉयलेट की सुविधाएं हैं और सिर्फ घरों में ही नहीं, बल्कि सरकार ने "स्वच्छ भारत अभियान " के तहत देशभर में निशुल्क शौचालयों की सुविधाएं प्रदान की हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं, जो बीच सड़क पर पेशाब करने से बाज नहीं आते हैं.

उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं होता है कि वह किसी सार्वजनिक जगह पर पेशाब करके उस जगह को गंदा कर रहे हैं. हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति सड़क के किनारे बनी दीवार पर पेशाब कर रहा है, लेकिन व्यक्ति को ऐसा सबक सिखाया गया. जिसके बाद शायद ही वह कभी ऐसा करने का सोचेगा.

सड़क किनारे पेशाब, वीडियो हुआ वायरल

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे बनी दीवार पर खड़े होकर पेशाब कर रहा है. सड़क पर भारी भीड़ भी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बाद भी व्यक्ति को थोड़ी भी शर्म नहीं आती.

इस दौरान अचानक सड़क पर एक पानी का टैंकर आता है और सड़क किनारे पेशाब कर रहे व्यक्ति के ऊपर जोरदार पानी की बौछार कर देता है, जिसके चलते व्यक्ति पूरी तरह से भीग जाता है. व्यक्ति चौंक कर वहां से भागने लगता है, लेकिन पानी लगातार उसपर गिरता रहता है. टैंकर के ऊपर खड़ा व्यक्ति उसे अच्छे से भीगा देता है और पानी डालना बंद नहीं करता है.

वीडियो पर यूजर्स के आए मजेदार कमेंट्स

व्यक्ति लगातार अपने आपको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन टैंकर पर खड़ा व्यक्ति उसका पीछा नहीं छोड़ता. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के बड़े ही मजेदार कमेंट्स सामने आए. लोगों ने कहा कि बहुत ही अच्छा सबक सिखाया है तो वहीं कुछ ने कहा कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए.

एक यूजर ने कहा कि अब ये ऐसा करने का कभी नहीं सोचेगा. वहीं सभी ने टैंकर ड्राइवर की भर-भरकर तारीफ की. इस तरह के कमेंट्स वीडियोज पर देखने को मिल रहे हैं और साथ ही वीडियो को खूब शेयर भी किया जा रहा है.