Video: कैमरे ने बचा लिया! गली में तेज भाग रही बच्ची बाइक से टकराई, मां ने राइडर को सुनाई खरी-खौटी

Video: कैमरे ने बचा लिया! गली में तेज भाग रही बच्ची बाइक से टकराई, मां ने राइडर को सुनाई खरी-खौटी

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में गली के अंदर दौड़ रही बच्ची बाइक से टकरा जाती है. इसके बाद बच्ची की मां और बाइकर के बीच बहस हो जाती है. घटना हेलमेट में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 14 Oct 2025 03:47 PM (IST)
Preferred Sources

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक सवार व्यक्ति संकरी गली में बाइक चलाता नजर आया और अचानक उसके सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है. बाइक से टक्कर लगने की वजह से बच्ची जमीन पर गिर जाती है, जिसके बाद बच्ची की मां और बाइक सवार के बीच बहस होने लगती है. इस घटना की वीडियो बाइकर के हेलमेट में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. 

मेरी गलती नहीं है, बच्ची की मां से बाइकर

हालांकि, ये घटना कहां कि है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो की शुरूआत में देखा गया है कि बाइकर गली से गुजर रहा था. उसी दौरान बच्ची बाइक के सामने दौड़ती हुई आ जाती है और उसकी टक्कर बाइक से हो जाती है. बच्ची जोर-जोर से रोने लगती है, वैसे ही बच्ची की मां बाहर आती है और बाइकर को सुनाने लगती है. इसपर वह कहता है कि मेरी गलती नहीं है.

वीडियो में सुनाई दे रहा है कि बच्ची की मां कहती है कि बाइक ध्यान से नहीं चला सकता, जिस पर बाइकर कहता है कि बच्ची अचानक बीच में आ गई. कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड है आप देख लो.

बच्ची की मां ने बाइकर को कहा भला बुरा

बाइकर और बच्ची की मां के बीच बहस जारी रहती है. बाइकर बार-बार बच्ची की मां से पूछता है कि बच्ची को लगी तो नहीं, जिस पर बच्ची की मां लगातार बाइकर को भला-बुरा कहती है. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने कई कमेंट्स किए. काफी लोगों ने कहा कि बाइक सवार व्यक्ति के सामने बच्ची दौड़ते हुए आ गई, जिसके कारण टक्कर हुई तो वहीं कुछ ने कहा कि मां-बाप को छोटें बच्चों का विशेष ध्यान देना चाहिए.

Published at : 14 Oct 2025 03:47 PM (IST)
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
