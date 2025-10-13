Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के दमोहा जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है. वीडियो में दिखाया गया है कि एक महिला टीचर डिजिटल पत्रकार को चप्पल से पीटते हुए नजर आ रही है. घटना के वीडियो के वायरल होने के बाद महिला टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है. इस घटना पर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मच रहा है.

देखिए पत्रकार पर हमले का वायरल वीडियो

बता दें कि यह घटना दमोह जिले के जबेरा ब्लॉक में आने वाले हिनौती आजम संकुल के बम्हौरीमाला मिडिल स्कूल की है. जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिनकी पहचान पुष्पेंद्र लोधी के रूप में हुई है. वह सुबह के समय स्कूल में रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे थे.

उन्होंने जैसे ही महिला टीचर सोना मरावी से कहा कि मैडम ये बच्चे बाहर क्यों घूम रहे हैं तो इस पर महिला टीचर गुस्से से भड़क गई और उन्होंने सीधा अपनी चप्पल निकाली और पत्रकार पर हमला कर दिया, जिस पर पत्रकार महिला टीचर का विरोध करता है और हाथ लगाने से मना करता है, लेकिन उसके बाद भी महिला टीचर ने पत्रकार को दोबारा चप्पल मार दी.

दमोहा जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया

ये पूरी घटना का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें महिला टीचर पत्रकार को चप्पल से साफ मारती नजर आ रही है. इस वीडियो को पुष्पेंद्र लोधी ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. साथ ही साथ उन्होंने नोहटा थाने में शिकायत दर्ज कराई.

दमोहा जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और महिला टीचर को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया. वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कई कमेंट्स किए है.