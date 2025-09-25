Social Media Viral Video: जब भी लोग बोर होते हैं या फिर उनके पास कुछ खास काम नहीं होता तो वह सोशल मीडिया पर वीडियोज देखने लगते हैं. कुछ वीडियोज तो ऐसे होते हैं, जिन्हें देखकर हंस-हंसकर हमारा पेट दर्द होने लगता है. कुछ ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हंसे या गुस्सा जाहिर करे?

वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया गया है कि एक स्कूटी की टक्कर सड़क किनारे खड़ी कार से हो जाती है. अब अगर बात स्कूटी से टक्कर की है तो आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि स्कूटी जरूर कोई महिला चला रही होगी. जी हां, ये टक्कर एक पापा की परी से ही हुई है.

पहले कार ठोकी, फिर कार सवार को ठोका

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क काफी व्यस्त नजर आ रही है. इसी बीच सड़क के किनारे खड़ी एक कार को स्कूटी चला रही एक युवती जोरदार टक्कर मार देती है, लेकिन अभी बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है आगे जो हुआ उसे देखकर तो आप हैरान रह जाएंगे.

टक्कर लगने के बाद कार सवार व्यक्ति बाहर निकलता है तो युवती स्कूटी उसके ऊपर ही चढ़ा देती है. इस दौरान सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा होने लगती है. टक्कर लगने से कार और स्कूटी दोनों ही मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं.

वीडियो पर लोगों ने किए फनी कमेंट्स

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के तरह-तरह के फनी कमेंट्स सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि दीदी ने सोचा की एक बार कम था, दोबारा ठोक दूं. वहीं दूसरे ने लिखा पहले कार को तोड़ा उसके बाद कार सवार व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा. इस वीडियो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं और लोग दीदी को पापा की परी का टैग भी दे रहे हैं.