Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार ड्राइवर की लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा हो गया. ये पूरी घटना कार में लगे डैशकैम में रिकॉर्ड हो गया. वीडियो में दिखाया गया है कि एक कार सड़क के किनारे खड़ी है और यू-टर्न लेने की कोशिश कर रही थी. इसी दौरान पीछे से आ रही एक बाइक कार से टकरा जाती है.

बाइक सवार बुरी तरह सड़क पर गिर गया

हालांकि, ये वीडियो कहां का है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार सड़क के किनारे से यू-टर्न लेने की कोशिश करने लगी, तभी अचानक पीछे से आ रहा बाइक सवार कार से बहुत बुरी तरह टकरा जाता है और सड़क पर गिर जाता है. बीच सड़क पर अचानक यू-टर्न लेने की वजह से बाइक सवार व्यक्ति कार से टकरा जाता है.

Scan mirrors , do a shoulder check before moving on to the road !! pic.twitter.com/ItzohebS7S — DriveSmart🛡️ (@DriveSmart_IN) September 24, 2025

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार ड्राइवर की लापरवाही की वजह से इतना गंभीर हादसा हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक सवार कितनी बुरी तरह से बाइक से पलटकर सड़क पर गिर गया. गनीमत रही कि बाइक सवार ने हेलमेट पहना हुआ था, जिसके कारण उसे गंभीर चोटें नहीं आई होंगी.

हादसे पर लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई

ये पूरी घटना कार में लगे डैशकैम में रिकॉर्ड हो गई और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वीडियो को देखने के बाद लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.कुछ लोगों ने कार ड्राइवर की लापरवाही पर नाराजगी जताई साथ ही साथ कुछ लोगों ने कार ड्राइवर की गलती बताई. लोगों ने कहा कि कार ड्राइवर को बीच सड़क पर यू-टर्न ध्यान से लेना चाहिए था.