Video: जिम में वेटलिफ्टिंग कर रहा था युवक, सिर पर गिरी रॉड, टूटी गर्दन, वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: अपने आपको फिट रखने के लिए लोग जिम जाते हैं, लेकिन जिम में जाकर कुछ लोग अपने लिए खुद ही मुसीबत मोल लेते हैं. इस वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि जिम में वेटलिफ्टिंग के दौरान एक व्यक्ति बुरी तरह गिर जाता है और भारी वेट बार उसके सिर पर गिर जाता है. हादसा इतना खतरनाक था कि जिसने इसका वीडियो देखा वह बिल्कुल चौंक गया.

रॉड गिरते ही मुड़ गई युवक की गर्दन

वीडियो की शुरुआत में देखा गया कि जिम में काफी सारे लोग मौजूद हैं और सभी कोई न कोई एक्सरसाइज करते नजर आते हैं. इस दौरान एक लड़का भारी वेट को उठाने की कोशिश करता है. लड़का बार को उठाता है, लेकिन अचानक वह बैलेंस नहीं बना पाता और बार को लेकर जमीन पर गिर जाता है.

वीडियो में ये भी देखा गया कि बार लड़के के सिर पर बड़ी तेज गिरता है, जिसके बाद लड़का जमीन पर बेहोश हो जाता है. वीडियो में साफ देखा गया है कि बार कितनी तेजी से लड़के के सिर पर गिरता है, जिसके कारण उसके सिर पर गंभीर चोटें आई होंगी.

वेट उठाने के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए- यूजर्स

जिम से जुड़े कई खतरनाक हादसों के वीडियोज आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. कुछ लोगों की लापरवाही के चलते इस तरह के खतरनाक हादसे हो जाते हैं. इस हादसे का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन वीडियो पर सामने आने लगे.

लोगों ने कहा कि जिम में भारी वेट उठाने के दौरान ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए तो वहीं कुछ ने कहा कि जितना वेट उठाने की हिम्मत हो उतना ही वेट उठाना चाहिए नहीं तो इस तरह के खतरनाक हादसे हो जाते हैं. लोगों ने हादसे को दर्दनाक और भयावह बताया.