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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग80 साल के बुजुर्ग ने पहली बार देखा समुद्र, हाथ जोड़कर किया प्रणाम

80 साल के बुजुर्ग ने पहली बार देखा समुद्र, हाथ जोड़कर किया प्रणाम

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग अपने बेटे का हाथ पकड़कर धीरे-धीरे रेत पर आगे बढ़ते हैं. जैसे ही समुद्र की ठंडी लहरें उनके पैरों को छूती हैं, वह भावुक हो उठते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Aug 2026 05:21 PM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं. ऐसा ही एक बेहद भावुक और खूबसूरत वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. वीडियो में लगभग 80 साल के एक बुजुर्ग पहली बार समुद्र के किनारे पहुंचे हैं. दूर-दूर तक फैली लहरों और विशाल समंदर को देखते ही बुजुर्ग इतने अभिभूत हो गए कि उन्होंने बिना पलक झपकाए झुककर समुद्र देव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया. सफेद पोशाक पहने और हाथ में लाठी थामे इन बुजुर्ग की आंखों में समुद्र को पहली बार देखने का अद्भुत आदर और भावुकता साफ देखी जा सकती है.

बेटे का हाथ पकड़कर पहुंचे किनारे, जल को माथे से लगाया

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग अपने बेटे का हाथ पकड़कर धीरे-धीरे रेत पर आगे बढ़ते हैं. जैसे ही समुद्र की ठंडी लहरें उनके पैरों को छूती हैं, वह भावुक हो उठते हैं. इसके बाद वह झुककर समुद्र के पानी को अपने हाथों में लेते हैं और बड़े ही आदर व भक्ति भाव के साथ उसे अपने माथे पर लगा लेते हैं. जीवन के इस पड़ाव पर प्रकृति के इतने विशाल रूप का दीदार करना उनके लिए एक आध्यात्मिक और असीम शांति देने वाला अनुभव लग रहा था.

 
 
 
 
 
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बेटे के प्यार और संस्कार की हो रही जमकर तारीफ

यह वीडियो केवल बुजुर्ग के भावुक पलों का ही नहीं, बल्कि पिता-पुत्र के खूबसूरत रिश्ते का भी मिसाल बन गया है. बेटे द्वारा अपने बुजुर्ग पिता की इस छोटी सी इच्छा को पूरा करने और उनका हाथ थामकर उन्हें घुमाने के अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर हर कोई बेटे के संस्कारों और उसके इस प्रयास की दिल खोलकर तारीफ कर रहा है.

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यूजर्स ने की बेटे की तारीफ तो कुछ ने बुजुर्ग को सराहा

यूजर्स बोले- 'भारतीय संस्कृति का सुंदर उदाहरण' इस वीडियो को देखकर इंटरनेट यूजर्स बेहद भावुक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.  कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि हमारी भारतीय संस्कृति में प्रकृति के हर कण को भगवान माना जाता है और बाबा ने इसे सच साबित कर दिखाया. एक और यूजर ने लिखा, "80 साल की उम्र में पहली बार समुद्र देखना और उसे भगवान मानकर नमन करना, यह दृश्य आंखों में नमी और दिल में सुकून ले आता है." अन्य यूजर्स ने कहा कि हर औलाद को अपने माता-पिता के ऐसे छोटे-छोटे सपनों को उनकी जिंदगी में जरूर पूरा करना चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 05:21 PM (IST)
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