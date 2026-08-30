80 साल के बुजुर्ग ने पहली बार देखा समुद्र, हाथ जोड़कर किया प्रणाम

सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं. ऐसा ही एक बेहद भावुक और खूबसूरत वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. वीडियो में लगभग 80 साल के एक बुजुर्ग पहली बार समुद्र के किनारे पहुंचे हैं. दूर-दूर तक फैली लहरों और विशाल समंदर को देखते ही बुजुर्ग इतने अभिभूत हो गए कि उन्होंने बिना पलक झपकाए झुककर समुद्र देव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया. सफेद पोशाक पहने और हाथ में लाठी थामे इन बुजुर्ग की आंखों में समुद्र को पहली बार देखने का अद्भुत आदर और भावुकता साफ देखी जा सकती है.

बेटे का हाथ पकड़कर पहुंचे किनारे, जल को माथे से लगाया

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग अपने बेटे का हाथ पकड़कर धीरे-धीरे रेत पर आगे बढ़ते हैं. जैसे ही समुद्र की ठंडी लहरें उनके पैरों को छूती हैं, वह भावुक हो उठते हैं. इसके बाद वह झुककर समुद्र के पानी को अपने हाथों में लेते हैं और बड़े ही आदर व भक्ति भाव के साथ उसे अपने माथे पर लगा लेते हैं. जीवन के इस पड़ाव पर प्रकृति के इतने विशाल रूप का दीदार करना उनके लिए एक आध्यात्मिक और असीम शांति देने वाला अनुभव लग रहा था.

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बेटे के प्यार और संस्कार की हो रही जमकर तारीफ

यह वीडियो केवल बुजुर्ग के भावुक पलों का ही नहीं, बल्कि पिता-पुत्र के खूबसूरत रिश्ते का भी मिसाल बन गया है. बेटे द्वारा अपने बुजुर्ग पिता की इस छोटी सी इच्छा को पूरा करने और उनका हाथ थामकर उन्हें घुमाने के अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर हर कोई बेटे के संस्कारों और उसके इस प्रयास की दिल खोलकर तारीफ कर रहा है.

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यूजर्स ने की बेटे की तारीफ तो कुछ ने बुजुर्ग को सराहा

यूजर्स बोले- 'भारतीय संस्कृति का सुंदर उदाहरण' इस वीडियो को देखकर इंटरनेट यूजर्स बेहद भावुक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि हमारी भारतीय संस्कृति में प्रकृति के हर कण को भगवान माना जाता है और बाबा ने इसे सच साबित कर दिखाया. एक और यूजर ने लिखा, "80 साल की उम्र में पहली बार समुद्र देखना और उसे भगवान मानकर नमन करना, यह दृश्य आंखों में नमी और दिल में सुकून ले आता है." अन्य यूजर्स ने कहा कि हर औलाद को अपने माता-पिता के ऐसे छोटे-छोटे सपनों को उनकी जिंदगी में जरूर पूरा करना चाहिए.

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