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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपीएम मोदी की राह चले सीएम योगी! इंस्टाग्राम पर पोस्ट की रील, दिया ये संदेश

पीएम मोदी की राह चले सीएम योगी! इंस्टाग्राम पर पोस्ट की रील, दिया ये संदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सितंबर, गुरुवार को सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 03 Sep 2026 01:23 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट किया है. इस सेल्फी रील में सीएम ने  बाबा नीब करौरी की पावन धरा फर्रुखाबाद को नमन करते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने की जानकारी दी.

सीएम ने रील में कहा कि मैं आज लोगों से मिलूंगा. मैं वहां बाढ़ राहत सामग्री भी वितरित करूंगा. बाढ़ की मौजूदा स्थिति की समीक्षा भी होगी. प्रत्येक जरूरतमंद तक भोजन, दवाईंयां और अन्य चीजें पहुंचें यह हमारी प्रतिबद्धता है. सीएम ने कहा कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार आपके साथ खड़ी है.

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आपदा की घड़ी में आप अकेले नहीं- सीएम

इसके बाद फर्रूखाबाद पहुंचे सीएम ने एक जनसभा में कहा कि आपदा की घड़ी में आप अकेले नहीं हैं. डबल इंजन सरकार आपके लिए खड़ी है, जरूरत की हर मदद पहुंचाएगी सरकार इस पूरे क्षेत्र में गंगा नदी की ड्रेसिंग करके चैनेलाइज करने की जरूरत है. वास्तव में ये यहां की आवश्यकता है. इससे नदी चैनेलाइज हो जाएगी, आसपास के गांव बाढ़ से प्रभावित नहीं होंगे, लोगों को राहत मिलेगी.

सीएम ने कहा कि युवा की नौकरी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता. युवा की नौकरी के साथ, भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नही कर सकता. 2017 के पहले 'सैफई सिंडीकेट' नौकरियों पर हावी होता था,कोई बोल नही पाता था,नौजवान देखता रह जाता था. अब ये कोई नही कर पायेगा, अगर किसी ने आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो उसके लिए जेल के दरवाजे खुले हैं,उसकी संपत्ति जब्त भी करेंगे. गरीब के पैसे में लूट डालने की परमिशन किसी को नहीं मिलेगी.

उन्होंने कहा कि कल ही हमने आउटसोर्स कार्पोरेशन की शुरुआत की है, 3 लाख 52 हजार आउटसोर्स कार्मिकों के लिए. पहले सरकार से 16 हजार जाता था,उसको मिलता था 10 हजार, हमने कहा ये लूट नही चलेगी,गरीब के पैसे पर डकैती डालने की छूट नही मिलेगी. ये जितनी आउटसोर्सिंग एजेंसियां थी ज्यादातर सैफई सिंडीकेट की थी, ये लूट करवाते थे,क्योंकि उन्हें डकैती का पुराना अनुभव था. हमारी सरकार ने कल उसपर भी ताला लगाने का काम किया है.

Published at : 03 Sep 2026 12:20 PM (IST)
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