Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR13 साल तक इंतजार और फिर तन्वी की मौत, AIIMS ने बताया क्यों मना की थी सर्जरी

13 साल तक इंतजार और फिर तन्वी की मौत, AIIMS ने बताया क्यों मना की थी सर्जरी

राजस्थान के कोटा की तन्वी की मौत के बाद से AIIMS पर सवाल उठ रहे हैं कि उसने 2012 से चक्कर काट रही मरीज की सर्जरी क्यों नहीं की? AIIMS ने इसपर अब सफाई दी है और तन्वी के मामले की जानकारी दी है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 03 Sep 2026 11:22 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के  ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सरकारी अस्पतालों के कामकाज के तौर तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. राजस्थान के कोटा की रहने वाली 16 साल की तन्वी ने मंगलवार (1 सितंबर) की सुबह 13 साल तक सर्जरी के इंतजार के बाद दम तोड़ दिया. इस घटना से परिवार सदमे में है और न्याय की मांग कर रहा है.

मामले को बढ़ता देख AIIMS प्रशासन ने उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है जो तन्वी की मौत की जांच करेगी. तन्वी को जन्म से ही वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट (दिल में छेद) था. वो इसकी सर्जरी के लिए 13 सालों से एम्स के चक्कर काट रही थी, लेकिन हर बार उसकी सर्जरी टाल दी गई. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 2013 से 2026 तक के समय में ऐसा क्या हुआ जो तन्वी की सर्जरी नहीं हो सकी?

रोहिणी मर्डर केस में बड़ा खुलासा, लालच में भांजी ने बुजुर्ग की हत्या की रची साजिश

पिता ने की न्याय की गुहार

न्यूज एजेंसी IANS के मताबिक, कोटा की रहने वाली तन्वी की मंगलवार सुबह मौत हो गई.  बताया जा रहा है कि वो AIIMS दिल्ली में हार्ट सर्जरी के लिए 13 साल से इंतजार कर रही थी. उसे 2012 से दिल की जन्मजात बीमारी थी. उसके माता-पिता AIIMS के बार-बार चक्कर लगाते और हर बार किसी न किसी कारण से उसकी सर्जरी की तारिख टाल दी जाती. परिजनों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से भी गुहार लगाई, लेकिन बावजूद सर्जरी नहीं हो पाई. तन्वी के पिता मुकेश कुमार ने कहा, "मैं पिछले 14 साल से दिल्ली में भाग-दौड़ कर रहा हूं. मुझे न्याय चाहिए और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. मुझे सिर्फ़ बहाने या औपचारिकताएं नहीं चाहिए.  मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास गुजारिश करता हूं कि तीन बार शिकायत करने के बावजूद मेरी बेटी को बचाया नहीं जा सका."

AIIMS ने किया उच्चस्तरीय कमेटी का गठन

वहीं, मामले के बढ़ने पर AIIMS ने उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है. AIIMS द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, 10 अक्टूबर 2012 को AIIMS के कार्डियोलॉजी OPD में तन्वी की सबसे पहले जांच हुई थी. इस जांच में तन्वी को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट (VSD) और पल्मोनरी एट्रेसिया होने का पता चला. ये बिमारी जन्मजात होती है, जिसमें दिल से फेफड़ों तक खून के बहाव के रास्ते में परेशानी आती है.

साल 2013 में सर्जरी के लिए दिल का मुल्यांकन किया गया. इसके लिए CT एंजियोग्राफी, कन्वेंशनल एंजियोग्राफी और कार्डियक कैथीटेराइजेशन जैसी आधुनिक जांच तकनीकों का इस्तेमाल कर तन्वी के दिल की बनावट और सर्जरी की संभावनाओं पर काम हुआ.

2017 में सर्जरी से मना क्यों?

जांच पूरी होने के बाद साल 2017 में दिल की बनावट और बीमारी की जटिलता को देखते ये तय हुआ कि तन्वी की सर्जरी संभव नहीं है. परिजनों को सलाह दी गई कि वो तन्वी को नियमित जांच कराने और दवा से इलाज कराएं.  तन्वी इसके बाद नियमित चेकअप के लिए AIIMS के संपर्क में रही.  इसके बाद इसी साल 24 अगस्त को तन्वी को हार्ट-लंग ट्रांसप्लांट की संभावना की जांच के लिए भर्ती किया गया था.

तन्वी के परिवार ने सर्जरी की संभावना को लेकर अन्य राय भी ली. पिछले साल परिवार ने कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी (CTVS) विभाग के प्रमुख से राय ली थी. CTVS ने भी दवा से इलाज की सलाह दी थी. इसके बाद परिवार ने एक और सीनियर कार्डियोथोरेसिक सर्जन से राय ली थी तब उन्होंने भी दवा से इलाज जारी रखने की सलाह दी थी.

AIIMS उठाएगा आवश्यक कदम

तन्वी की हालत बिगड़ने पर उसे अगस्त 2026 को AIIMS लाया गया. 24 अगस्त 2026 को भर्ती कर उसकी पूरी जांच की गई. इस जांच में उसकी बीमारी की गंभीर स्थिति को देखते हुए हार्ट-लंग ट्रांसप्लांटेशन की संभावना कितनी है इसकी भी जांच की गई. इसके बाद 1 सितंबर को तन्वी की मौत हो गई.

AIIMS ने अपने पोस्ट में मरीज की सुरक्षा, पारदर्शिता, सबूतों पर आधारित क्लिनिकल फैसले लेने और जवाबदेही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद जो भी जांच सामने आयेगी उस अनुसार कदम उठाया जाएगा. 

दिल्ली में ईसाइयों के लिए कब्रिस्तान की कमी पर HC सख्त, MCD से मांगा ब्योरा

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 03 Sep 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
KOTA DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
13 साल तक इंतजार और फिर तन्वी की मौत, AIIMS ने बताया क्यों मना की थी सर्जरी
13 साल तक इंतजार और फिर तन्वी की मौत, AIIMS ने बताया क्यों मना की थी सर्जरी
दिल्ली NCR
दिल्ली में कारोबार शुरू करना होगा आसान, एक पोर्टल से मिलेंगी सभी मंजूरियां
दिल्ली में कारोबार शुरू करना होगा आसान, एक पोर्टल से मिलेंगी सभी मंजूरियां
दिल्ली NCR
'एक मिश्रा की जगह दूसरे मिश्रा...' राम मंदिर में CEO की नियुक्ति पर बोली कांग्रेस
'एक मिश्रा की जगह दूसरे मिश्रा...' राम मंदिर में CEO की नियुक्ति पर बोली कांग्रेस
दिल्ली NCR
दिल्ली में ईसाइयों के लिए कब्रिस्तान की कमी पर HC सख्त, MCD से मांगा ब्योरा
दिल्ली में ईसाइयों के लिए कब्रिस्तान की कमी पर HC सख्त, MCD से मांगा ब्योरा
Advertisement

वीडियोज

Ragini एक पैर खराब, फिर भी पढ़ाई का जुनून, रागिनी ने DM से मांगी साइकिल
श्मशान की नरभक्षी अघोरी 'साक्षात'!
यूपी की सियासत में 'AI वॉर'...मर्यादा तार-तार
ईरानी बच्चों के जान के दुश्मन ट्रंप?
सड़कों के गड्ढों में फंसा 'विकास'! पहली बारिश में गंगा एक्सप्रेसवे बेहाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी ने वाराणसी के DM से की बात, बाढ़ से जुड़े हालात का लिया जायजा
पीएम मोदी ने वाराणसी के DM से की बात, बाढ़ से जुड़े हालात का लिया जायजा
पंजाब
Punjab SIR में राघव चड्ढा के दावे पर AAP की पहली प्रतिक्रिया, पूछा- कहना क्या चाहते हो?
Punjab SIR में राघव चड्ढा के दावे पर AAP की पहली प्रतिक्रिया, पूछा- कहना क्या चाहते हो?
विश्व
ट्रंप की तस्वीर वाला 1 डॉलर का सिक्का बाजार में उतरा, आते ही क्यों मचा बवाल
ट्रंप की तस्वीर वाला 1 डॉलर का सिक्का बाजार में उतरा, आते ही क्यों मचा बवाल
क्रिकेट
पाकिस्तान टीम ने किंग चार्ल्स को दिया अनोखा गिफ्ट, तस्वीर हुई वायरल
पाकिस्तान टीम ने किंग चार्ल्स को दिया अनोखा गिफ्ट, तस्वीर हुई वायरल
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम द कन्क्लूजन' के ट्रेलर को CBFC से मिली मंजूरी, जानें- कब और कहां होगा रिलीज?
'दृश्यम द कन्क्लूजन' के ट्रेलर को CBFC से मंजूरी, जानें- कब होगी रिलीज?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चित्रकूट में बारिश का कहर, कच्चे मकान की दीवार ढहने से पिता, 2 बच्चों की मौत
चित्रकूट में बारिश का कहर, कच्चे मकान की दीवार ढहने से पिता, 2 बच्चों की मौत
विश्व
बांग्लादेश ड्रोन से करेगा भारत की जासूसी? बॉर्डर के नजदीक शुरू किया ट्रेनिंग स्कूल
बांग्लादेश ड्रोन से करेगा भारत की जासूसी? बॉर्डर के नजदीक शुरू किया ट्रेनिंग स्कूल
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान में ‘कब्र बेच रहे लोग की दुकान’! फैंसी डिजाइन और कीमत 4 लाख
पाकिस्तान में ‘कब्र बेच रहे लोग की दुकान’! फैंसी डिजाइन और कीमत 4 लाख
ABP NEWS
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
ABP NEWS
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
ABP NEWS
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
ABP NEWS
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
ABP NEWS
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
Embed widget