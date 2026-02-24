बेडरूम के एसी पर बैठी थी मौत, गौर से देखा तो निकला 7 फुट लंबा सांप, वीडियो देख कांप जाएगी रूह

गर्मियों के मौसम में लोग राहत पाने के लिए अपने कमरे का एसी चलाकर चैन की नींद सोना चाहते हैं. लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी एसी पर अचानक आपकी नजर किसी खतरनाक जीव पर पड़ जाए तो क्या होगा. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कमरे के अंदर लगे एसी के ऊपर करीब सात फुट लंबा सांप आराम से बैठा नजर आ रहा है. वीडियो देखने के बाद लोगों की रूह कांप रही है और यह क्लिप इंटरनेट पर सनसनी बन चुकी है.

कमरे में एसी के ऊपर आराम फरमा रहा था सांप

वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बेडरूम के अंदर दीवार पर लगे स्प्लिट एसी के ऊपर एक लंबा सांप कुंडली मारे बैठा है. उसकी लंबाई करीब सात फुट बताई जा रही है. सांप एसी की बाहरी बॉडी पर ऐसे टिका हुआ है मानो उसे वहीं सुकून मिल रहा हो. कमरे के अंदर मौजूद लोगों ने जब इसे देखा तो उनके होश उड़ गए.

#Mumbai- A 7-foot-long Indian rat snake was rescued from #AirIndia Gate 3 in Vile Parle East on Thursday. The reptile was safely captured by members of Aasha: pic.twitter.com/75eNmvSEqf — Siraj Noorani (@sirajnoorani) February 20, 2026

दिखाया अपना डरावना रूप

बताया जा रहा है कि कमरे में मौजूद शख्स की नजर अचानक एसी की ओर गई, जहां कुछ असामान्य हलचल दिखी. गौर से देखने पर पता चला कि वह कोई तार या कपड़ा नहीं, बल्कि एक बड़ा सांप है. इसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. वीडियो में सांप एसी के ऊपर बैठकर जीभ निकाल रहा है मानों कह रहा हो कि ये मेरा इलाका है, पास आने की कोशिश मत करना वरना खेल खत्म कर दूंगा.

यूजर्स की कांप गई रूह

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, देखते ही देखते वायरल हो गया. हजारों यूजर्स ने इसे शेयर किया और अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों ने लिखा कि अब एसी चलाने से पहले अच्छी तरह जांच करनी पड़ेगी. वहीं कई यूजर्स ने इसे अब तक का सबसे डरावना वीडियो बताया. कई लोगों ने इस घटना को लेकर सतर्क रहने की सलाह भी दी. वीडियो को @sirajnoorani नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

