दुनिया भर के वैज्ञानिक इन दिनों एक रहस्यमयी अंतरिक्ष पिंड को लेकर काफी चिंतित हैं. मैनहट्टन शहर जितना बड़ा ये पिंड तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है. सुनने में यह किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगती है. लेकिन नहीं, ये हकीकत है. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह कोई साधारण पत्थर या उल्कापिंड नहीं भी हो सकता. बल्कि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह किसी एलियन सभ्यता का अंतरिक्ष यान हो सकता है. जो नवंबर 2025 तक धरती के बेहद करीब पहुंच सकता है. इस खबर ने दुनियाभर के लोगों के बीच डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ा दी है.

3I/ATLAS तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है!

वैज्ञानिकों के अनुसार इस रहस्यमयी वस्तु का नाम 3I/ATLAS है. इसे पहले A11pl3Z कहा जाता था. सबसे पहले इसे चिली के रियो हर्टाडो में स्थित एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल-इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी ATLAS दूरबीन ने देखा था. इसका आकार करीब 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा बताया जा रहा है. यानी एक बड़े शहर जितना विशाल. यही नहीं, यह पिंड लगभग 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारे ग्रह की ओर बढ़ रहा है. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह किसी सामान्य अंतरिक्ष चट्टान से कहीं ज्यादा तेज है.

एलियन का हो सकता है मिशन, धरती पर होगा हमला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध खगोल भौतिकीविद् एवी लोएब और उनके साथियों एडम हिबर्ड व एडम क्राउल ने इस पिंड पर एक अध्ययन किया है. उनका कहना है कि यह पिंड किसी बुद्धिमान एलियन तकनीक का हिस्सा हो सकता है. उनका दावा है कि नवंबर 2025 के अंत में जब यह पिंड सूर्य के सबसे नजदीक होगा, तब यह कुछ समय के लिए पृथ्वी की नजरों से छिप जाएगा. इससे यह आशंका और बढ़ गई है कि शायद यह किसी गुप्त मिशन पर आया हुआ अंतरिक्ष यान हो.

वैज्ञानिक रख रहे हैं नजर, डर गए यूजर्स

फिलहाल दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां इस पिंड की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं. वैज्ञानिकों की कोशिश है कि इसके रास्ते और व्यवहार का सटीक अनुमान लगाया जा सके. अगले कुछ महीनों में इस पर और स्पष्ट जानकारी सामने आ सकती है. लेकिन इतना तय है कि नवंबर 2025 धरती के लिए किसी रोमांचक साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं होगा. सोशल मीडिया यूजर्स भी इसे लेकर काफी चिंतित है. उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो जिस हिस्से पर ये गिरेगा वहां भारी तबाही मचेगी.

