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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 3.5 फीट की दुल्हन ने डांस से उड़ाया गर्दा, देखते रह गए बाराती

Video: 3.5 फीट की दुल्हन ने डांस से उड़ाया गर्दा, देखते रह गए बाराती

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें करीब 3.5 फुट की दुल्हन पंजाबी गाने पर शानदार डांस करती नजर आ रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Jul 2026 04:35 PM (IST)
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शादियों में दूल्हा-दुल्हन का डांस तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो में करीब साढ़े 3 फुट की दुल्हन अपने शादी के फंक्शन में पंजाबी गाने पर ऐसा जबरदस्त डांस करती है कि वहां मौजूद हर शख्स उसे देखता ही रह जाता है. दूल्हा भी मुस्कुराते हुए अपनी दुल्हन का डांस देखता नजर आता है. दुल्हन का आत्मविश्वास और एनर्जी लोगों को खूब पसंद आ रही है.

पंजाबी गाने पर जमकर किया डांस

वायरल वीडियो में दुल्हन शादी का जोड़ा पहनकर डांस फ्लोर पर उतरती है. जैसे ही पंजाबी गाना बजता है, वह पूरे जोश के साथ डांस करना शुरू कर देती है. उसके शानदार एक्सप्रेशन, चेहरे की मुस्कान और बेहतरीन डांस मूव्स देखकर मेहमान तालियां बजाने लगते हैं. दूल्हा भी पूरे समय दुल्हन का डांस एंजॉय करता दिखाई देता है.

 
 
 
 
 
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बाराती भी देखते रह गए, वीडियो हुआ वायरल

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि दुल्हन बिना किसी झिझक के पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही है. वहां मौजूद मेहमान भी उसका हौसला बढ़ाते नजर आते हैं. कुछ लोग मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते दिखाई देते हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग दुल्हन की तारीफ करते नहीं थक रहे.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर लुटाया प्यार

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने दुल्हन की खूब तारीफ की. कई लोगों ने लिखा कि खुशी की कोई ऊंचाई या लंबाई नहीं होती, असली बात आत्मविश्वास और मुस्कान की होती है. कुछ यूजर्स ने कहा कि दुल्हन की एनर्जी ने पूरी महफिल लूट ली. वहीं कई लोगों ने इस वीडियो को "दिल खुश कर देने वाला" और "शादी का सबसे प्यारा पल" बताया. वीडियो को  littlecouplepayalkapil नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 Jul 2026 04:35 PM (IST)
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