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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग3 साल बाद अमेरिका से घर लौटी बेटी, मां ने देखा तो छलक पड़े आंसू, भावुक कर देगा Video

3 साल बाद अमेरिका से घर लौटी बेटी, मां ने देखा तो छलक पड़े आंसू, भावुक कर देगा Video

Viral Daughter and Mom Emotional video: वीडियो में आगे दिखाई देता है कि बेटी को देखकर उसकी बहन भी हैरान रह जाती है और तुरंत उसे गले लगा लेती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Jul 2026 05:23 PM (IST)
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कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अपनों से मिलने में होती है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटी करीब 3 साल बाद विदेश से अपने घर लौटती है. परिवार को उसकी आने की कोई खबर नहीं होती. जैसे ही वह घर पहुंचकर अपनी मां के सामने आती है, मां की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं. यह भावुक पल अब लाखों लोगों का दिल जीत रहा है.

3 साल बाद बिना बताए घर पहुंची बेटी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मैत्री पटेल नाम की युवती अमेरिका से करीब 3 साल बाद अपने घर लौटती है. वह बिना किसी को बताए चुपचाप घर के दरवाजे तक पहुंचती है. जैसे ही उसकी मां की नजर उस पर पड़ती है, वह कुछ पल के लिए हैरान रह जाती हैं. अगले ही पल मां दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लेती हैं. दोनों काफी देर तक एक-दूसरे से लिपटी रहती हैं.

 
 
 
 
 
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बहन, पिता और रिश्तेदार भी हो गए भावुक

वीडियो में आगे दिखाई देता है कि बेटी को देखकर उसकी बहन भी हैरान रह जाती है और तुरंत उसे गले लगा लेती है. इसके बाद परिवार के दूसरे सदस्य और रिश्तेदार भी वहां पहुंच जाते हैं. सभी बेटी को देखकर बेहद खुश नजर आते हैं और एक-एक कर उसे गले लगाते हैं. पूरे घर का माहौल खुशी और भावनाओं से भर जाता है. यह खूबसूरत पल कैमरे में कैद हो जाता है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- यही है असली खुशी

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि मां-बेटी का यह मिलन देखकर उनकी आंखें नम हो गईं. कुछ यूजर्स ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अपने परिवार के पास लौटने में होती है. वहीं कई लोगों ने इस वीडियो को "दिल छू लेने वाला", "अनमोल" और "सोशल मीडिया का सबसे खूबसूरत वीडियो" बताया. वीडियो को maitri.23_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 Jul 2026 05:23 PM (IST)
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