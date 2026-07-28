3 साल बाद अमेरिका से घर लौटी बेटी, मां ने देखा तो छलक पड़े आंसू, भावुक कर देगा Video
Viral Daughter and Mom Emotional video: वीडियो में आगे दिखाई देता है कि बेटी को देखकर उसकी बहन भी हैरान रह जाती है और तुरंत उसे गले लगा लेती है.
कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अपनों से मिलने में होती है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटी करीब 3 साल बाद विदेश से अपने घर लौटती है. परिवार को उसकी आने की कोई खबर नहीं होती. जैसे ही वह घर पहुंचकर अपनी मां के सामने आती है, मां की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं. यह भावुक पल अब लाखों लोगों का दिल जीत रहा है.
3 साल बाद बिना बताए घर पहुंची बेटी
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मैत्री पटेल नाम की युवती अमेरिका से करीब 3 साल बाद अपने घर लौटती है. वह बिना किसी को बताए चुपचाप घर के दरवाजे तक पहुंचती है. जैसे ही उसकी मां की नजर उस पर पड़ती है, वह कुछ पल के लिए हैरान रह जाती हैं. अगले ही पल मां दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लेती हैं. दोनों काफी देर तक एक-दूसरे से लिपटी रहती हैं.
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बहन, पिता और रिश्तेदार भी हो गए भावुक
वीडियो में आगे दिखाई देता है कि बेटी को देखकर उसकी बहन भी हैरान रह जाती है और तुरंत उसे गले लगा लेती है. इसके बाद परिवार के दूसरे सदस्य और रिश्तेदार भी वहां पहुंच जाते हैं. सभी बेटी को देखकर बेहद खुश नजर आते हैं और एक-एक कर उसे गले लगाते हैं. पूरे घर का माहौल खुशी और भावनाओं से भर जाता है. यह खूबसूरत पल कैमरे में कैद हो जाता है.
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सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- यही है असली खुशी
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि मां-बेटी का यह मिलन देखकर उनकी आंखें नम हो गईं. कुछ यूजर्स ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अपने परिवार के पास लौटने में होती है. वहीं कई लोगों ने इस वीडियो को "दिल छू लेने वाला", "अनमोल" और "सोशल मीडिया का सबसे खूबसूरत वीडियो" बताया. वीडियो को maitri.23_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.
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