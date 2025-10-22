रोनाल्डो और बुमराह का कॉम्बो है ये बच्चा! बॉलिंग देखकर चौंक जाएंगे आप- वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया है. वीडियो में एक 11 साल का बच्चा पिच पर गेंदबाजी करता दिखाई देता है. उसके बॉलिंग एक्शन को देखकर हर किसी को भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह की याद आ जाती है. बच्चा गेंद फेंकते ही इतनी रफ्तार और सटीकता दिखाता है कि सामने लगे विकेट की गिल्लियां उड़ जाती हैं. और जब बात आती है सेलिब्रेशन की, तो उसका अंदाज हूबहू फुटबॉल लीजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा है. कुल मिलाकर यह बच्चा क्रिकेट और फुटबॉल दोनों दिग्गजों का कॉम्बो बनकर इंटरनेट पर छा गया है.

बुमराह और रोनाल्डो का कॉम्बो है ये बच्चा!

वीडियो में देखा जा सकता है कि यह नन्हा खिलाड़ी बेहद आत्मविश्वास से रन-अप लेता है. उसके स्टेप्स और आर्म स्पीड बुमराह के शुरुआती दिनों की याद दिलाते हैं. जैसे ही गेंद विकेट पर लगती है, वह ‘Siuu’ स्टाइल में जश्न मनाता है, जैसे रोनाल्डो अपने गोल के बाद करता है. वीडियो में बच्चे के चेहरे पर दिखता जोश और आत्मविश्वास साफ बताता है कि क्रिकेट उसके खून में बस चुका है. ये बच्चा एक क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस के दौरान ये कारनामा करता दिख रहा है. जहां वो सामने लगे विकेट्स को ऐसे उखाड़ता है मानों सालों की मेहनत का नमूना एक बार में दिखा दिया हो.

View this post on Instagram A post shared by Lakshay Saini (@crickgolu_03)

यूजर्स बोले, रोनाल्डो क्रिकेट खेलता तो बिल्कुल ऐसा दिखता

सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) और यूट्यूब पर लाखों लोगों ने इसे शेयर किया है. कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं..“ये बच्चा भविष्य का बुमराह है.” वहीं कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि “अगर रोनाल्डो क्रिकेट खेलते तो ऐसा ही होता.” कई क्रिकेट फैंस तो इस बच्चे को IPL टीमों में खेलने की दुआएं तक दे रहे हैं. वीडियो को crickgolu_03 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

