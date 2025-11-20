Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अब YouTube के वीडियो शेयर करने के लिए आपको व्हाट्सऐप या टेलीग्राम जैसी ऐप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. गूगल एक नए फीचर को टेस्ट कर रही है, जिसमें आप यूट्यूब पर ही दूसरे यूजर को मैसेज भेज पाएंगे. अभी यूट्यूब के वीडियो शेयर करने के लिए इसके लिंक को किसी ऐप में पेस्ट करना होता है और फिर इसे दूसरे यूजर को भेजा जाता है, लेकिन जल्द ही यह बदल जाएगा. यूट्यूब की कोशिश है कि लोग ज्यादा से ज्यादा समय तक उसके प्लेटफॉर्म पर रुके और मैसेज करने के लिए उन्हें किसी और प्लेटफॉर्म की जरूरत न पड़े.

यहां चल रही है टेस्टिंग

यूट्यूब के सपोर्ट पेज पर कंपनी ने बताया है कि वह अभी दो क्षेत्रों में इस फीचर को टेस्ट कर रही है. अभी इसकी शुरुआत हुई है और पोलैंड और आयरलैंड में कुछ यूजर्स के लिए इसे रोल आउट किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जल्द ही इस टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जा सकता है और ज्यादा यूजर्स पर इस फीचर को टेस्ट किया जाएगा. हालांकि, इस साल के खत्म होने में अब कुछ ही हफ्ते बाकी बचे हैं, ऐसे में यह फीचर अगले साल तक सारे यूजर्स के लिए लॉन्च किया जा सकता है.

मैसेज किए जा सकते हैं स्कैन

यूट्यूब ने इस फीचर को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसकी पॉलिसी को लेकर कुछ बातें पता चली हैं. यूट्यूब पर भेजे जाने वाले मैसेज को पॉलिसी गाइडलाइन के आधार पर रिव्यू किया जा सकता है. पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले मैसेज को ब्लॉक किया जा सकता है.

Ask फीचर की भी चल रही टेस्टिंग

यूट्यब इन दिनों Ask नाम के एक और फीचर की भी टेस्टिंग कर रही है. यह फीचर वीडियो देखने के एक्सपीरियंस को स्मार्ट और इंटरेक्टिव बनाएगी. इस फीचर में आप न सिर्फ वीडियो से जुड़े सवाल पूछ पाएंगे, बल्कि उसकी समरी और बुलेट प्वाइंट को भी जान पाएंगे. साथ ही आपको वीडियो के कंटेट पर बेस्ड क्विज खेलने को भी मिल जाएगी.

