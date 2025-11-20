Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने Spot नाम के चार टांगों वाले रोबोट डॉग के डांस का वीडियो देखा होगा. यह रोबोट डॉग जितना अपने डांस के लिए जाना जा रहा है, उतना ही यह अपराधियों के पसीने छुड़ाने के लिए मशहूर है. बॉस्टन डायनामिक्स का यह रोबोट डॉग अमेरिका और कनाडा के 60 पुलिस विभागों की टीम में शामिल हो गया है, जिनमें बम स्क्वॉड भी शामिल है. यह होस्टेज रेस्क्यू से लेकर हथियारों से होने वाली लड़ाई तक में इसे शामिल किया जा रहा है.

Spot की काबिलियत कर देगी हैरान

यह रोबोट डॉग सीढ़ियां चढ़ सकता है और दरवाजे खोल सकता है. हाल ही आई सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद यह फिसलन भरे सरफेस पर भी आसानी से चल सकता है. इसका ऑपरेटर टैबलेट की तरह बने कन्सोल से इसे कंट्रोल करता है. इस पर कई कैमरे लगे हुए हैं, जो लाइव वीडियो स्ट्रीम करते हैं. इसे कई सेंसर से लैस किया गया है, जिससे यह बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ सकता है. इस रोबोट डॉग को केमिकल लीक से लेकर क्रैश साइट तक पर यूज किया जा रहा है, जहां इंसानों को भेजना जानलेवा साबित हो सकता है.

कितनी है लागत?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस एक रोबोट डॉग की लागत करीब 90 लाख रुपये है और एक्सेसरीज वगैरह के साथ यह लगभग दोगुनी हो जाती है. इसे बनाने वाली कंपनी का कहना है कि दुनियाभर में करीब 2,000 स्पॉट रोबोट यूज में हैं. अब पुलिस और इमरजेंसी एजेंसियां भी इसकी मांग करने लगी हैं. हालांकि, रोबोट के यूज को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. आलोचकों का कहना है कि रोबोट के यूज के बाद पुलिस लोगों से दूर हो जाएगी. न्यूयॉर्क पुलिस इसे यूज कर रही थी, लेकिन 2021 में विवाद के बाद इसका यूज बंद कर दिया गया. हालांकि, अब एक बार फिर पुलिस ने इसकी दो यूनिट खरीदी है.

