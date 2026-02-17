एड ब्लॉकर वाले यूजर्स की खैर नहीं! YouTube ने ये चीजें दिखाना कर दिया बंद, लोग कर रहे शिकायत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







YouTube ने पिछले कुछ समय से एड ब्लॉकर के खिलाफ जंग छेड़ रखी है. अब इस सख्ती को और बढ़ाते हुए यूट्यूब ने एड ब्लॉकर यूज करने वाले यूजर्स को कमेंट और वीडियो डिस्क्रिप्शन दिखाना बंद कर दिया है. रेडिट और एक्स पर कई यूजर्स ने इसकी शिकायत की है. बता दें कि यूट्यूब अधिक से अधिक लोगों को अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की तरफ पुश करना चाहती है. अभी हाल ही में कंपनी ने यूट्यूब म्यूजिक पर आने वाले लिरिक्स को भी प्रीमियम फीचर में एड कर दिया है. अभी तक यह फ्री था.

कमेंट दिखने हुए बंद

पिछले कुछ दिनों से रेडिट और एक्स पर कई यूजर्स ने दावा किया है कि उन्हें वीडियो के नीचे कमेंट नहीं दिख रहे. वीडियो पर कमेंट एक्टिवेटेड होने के बाद भी एड ब्लॉकर यूज करने वाले यूजर्स को 'कमेंट्स आर टर्न्ड ऑफ' का मैसेज दिखाया जा रहा है. सी तरह कई यूजर्स ने दावा किया है कि उन्हें वीडियो डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिख रहा है. जब उनका एड ब्लॉक इनेबल होता है तो डिस्क्रिप्शन लोड नहीं होता. यूजर्स ने बताया कि एड ब्लॉकर को डिसेबल करते ही कमेंट्स और वीडियो डिस्क्रिप्शन नजर आने लगता है.

Youtube की तरफ से नहीं आया जवाब

इन दोनों ही शिकायतों को लेकर अभी तक यूट्यूब की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन कंपनी पहले कई मौकों पर एड ब्लॉकर यूज करने के खिलाफ वार्निंग दे चुकी है. 2023 और 2024 में यूट्यूब ने यूजर्स से एड ब्लॉकर हटाने या यूट्यूब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बात कही थी. कई मामलों में कंपनी ने एड ब्लॉकर वाले डिवाइसेस पर वीडियो प्लेबैक भी बंद कर दिया था.

यूट्यूब के लिए क्यों सिरदर्द बने हुए हैं एड ब्लॉकर?

एड ब्लॉकर के कारण यूट्यूब वीडियोज पर एड नहीं चला सकती, जिससे रेवेन्यू कम होता है. दरअसल, यूट्यूब के लिए एड जरूरी है और इसका पूरा मॉडल ही एड पर टिका हुआ है. एड के कारण ही यूट्यूब नेटफ्लिक्स की तरह सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस न बनकर फ्री सर्विस बनी हुई है. इससे क्रिएटर्स को भी पैसा कमाने का मौका मिलता है.

