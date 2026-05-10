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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीYouTube में मिलते हैं ऐसे-ऐसे धाकड़ फीचर्स, ज्यादा लोगों को नहीं है जानकारी, आज से यूज करना कर दें शुरू

YouTube में मिलते हैं ऐसे-ऐसे धाकड़ फीचर्स, ज्यादा लोगों को नहीं है जानकारी, आज से यूज करना कर दें शुरू

YouTube Hidden Features: दुनियाभर में अरबों लोग रोजाना यूट्यूब पर वीडियोज देखते हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम यूजर्स ही इस प्लेटफॉर्म के बेहद काम के फीचर्स का यूज करते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 10 May 2026 02:51 PM (IST)
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  • YouTube की वॉच हिस्ट्री पॉज करें, ताकि रिकमंडेशन सटीक रहें।
  • ब्रेक के लिए रिमाइंडर सेट करें, समय का ध्यान रखें।
  • डेस्कटॉप पर K, J, L, स्पेस बार से वीडियो कंट्रोल करें।
  • सर्च फिल्टर से मनचाहे वीडियो, ड्यूरेशन, टाइम चुनें।

YouTube Hidden Features: दुनियाभर में रोजाना अरबों लोग YouTube पर वीडियोज देखते हैं. इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखना बहुत आसान है. इसलिए ज्यादातर यूजर सिर्फ YouTube को ओपन कर वीडियो प्ले कर लेते हैं और कंप्लीट होने के बाद ऐप बंद कर देते हैं. अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा नहीं उठा रहे हैं. दरअसल, YouTube पर ऐसे कई फीचर्स हैं, जो आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को और भी शानदार बना देंगे. खास बात यह भी है कि इसके लिए आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेने की भी जरूरत नहीं है. आइए इन फीचर्स के बारे में जानते हैं.

YouTube watch history को करें पॉज

यूट्यूब आपकी सर्च हिस्ट्री के हिसाब से वीडियो रिकमंड करता है. इसलिए अगर कोई और आपका डिवाइस लेकर वीडियोज सर्च करता है तो आपकी फीड में भी वैसे वीडियो आने लगेंगे. इससे बचने के लिए आप वॉच हिस्ट्री को पॉज कर सकते हैं. इसके लिए सेटिंग में जाकर मैनेज ऑल हिस्ट्री पर टैप करें. यहां आपको सेविंग योर यूट्यूब हिस्ट्री का ऑप्शन दिखेगा. इसे आप टर्न ऑफ या पॉज कर सकते हैं. इसके बाद यूट्यूब आपकी सर्च हिस्ट्री को सेव नहीं करेगा.

ब्रेक लेने के लिए रिमाइंडर सेट करें

अगर आपको यह शिकायत रहती है कि यूट्यूब पर वीडियो चलाने के बाद वक्त का पता नहीं चलता तो यह फीचर आपके काम आ सकता है. यूट्यूब से ब्रेक लेने के लिए आप इस पर रिमाइंडर सेट कर सकते हैं. इसके लिए आपको यूट्यूब सेटिंग में जाकर टाइम मैनेजमेंट के सेक्शन में जाना है. इसके बाद रिमाइंड मी टू टेक एक ब्रेक पर टैप कर आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर पाएंगे. यह टाइम पूरा होते ही यूट्यूब आपको रिमाइंडर दिखा देगा.

टाइम बचाने के लिए यूज करें ये शॉर्टकट

अगर आप डेस्कटॉप पर यूट्यूब देख रहे हैं तो शॉर्टकट आपका काफी टाइम बचा सकते हैं. उदाहरण के लिए अगर आप वीडियो पॉज करना चाहते हैं तो पहले माउस पकड़कर पॉज बटन तक नेविगेट करना पड़ेगा. इसकी जगह आप कीबोर्ड पर K प्रेस वीडियो पॉज कर सकते हैं. इसी तरह वीडियो को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए स्पेस बार, वीडियो रिवाइंड करने के लिए J और फॉरवर्ड करने के लिए L प्रेस करें. 

सर्च फिल्टर से आसान हो जाएगा काम

अगर आप यूट्यूब पर अपनी क्वेरी के बदले सटीक रिजल्ट देखना चाहते हैं तो सर्च फिल्टर आपके काम आएंगे. इनकी मदद से आप वीडियो टाइप, वीडियो ड्यूरेशन, अपलोड टाइम आदि सब पहले ही सेट कर सकते हैं. इसके बाद आपके सर्च करने पर वही वीडियोज सामने आएंगे, जिन्हें आप देखना चाहते हैं.

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Published at : 10 May 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
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