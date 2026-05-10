हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीदिनभर यूज करते हैं हेडफोन तो जान लें 60-60 का नियम, नहीं तो सुनाई देना हो सकता है बंद!

दिनभर यूज करते हैं हेडफोन तो जान लें 60-60 का नियम, नहीं तो सुनाई देना हो सकता है बंद!

Headphone 60-60 Rule: हेडफोन के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए 60-60 Rule की जानकारी होना जरूरी है. अगर लंबे समय तक तेज आवाज में म्यूजिक सुना जाए तो इससे कान खराब हो सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 10 May 2026 01:55 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • हेडफोन 60-60 नियम: 60 मिनट सुनें, 60% वॉल्यूम रखें।
  • तेज आवाज से कान के सेंसरी सेल्स खराब हो सकते हैं।
  • WHO: 80 डेसिबल से अधिक आवाज सुनने से बचें।
  • समय सीमा के लिए फोन टाइमर का प्रयोग करें।

Headphone 60-60 Rule: एक्सरसाइज, ऑफिस के काम या सफर के दौरान अगर आप ज्यादा देर तक हेडफोन यूज करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. दरअसल, लगातार ज्यादा देर तक हेडफोन यूज करना हानिकारक हो सकता है और इसका खतरा सिर्फ कानों तक ही नहीं है. कुछ मामलों में तो सुनने की क्षमता तक जा सकती है. इसलिए हेडफोन के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए 60-60 Rule को समझना जरूरी हो जाता है. आइए जानते हैं कि Headphone को लेकर 60-60 Rule क्या है और कैसे यह आपके कानों के साथ-साथ सुनने की क्षमता को भी बचा सकता है. 

हेडफोन को लेकर 60-60 Rule क्या है?

60-60 नियम का मतलब है कि आपको हेडफोन या इयरबड्स आदि से 60 मिनट तक ही हेडफोन की मैक्सिमम वॉल्यूम के 60 प्रतिशत लेवल पर ही म्यूजिक सुनना चाहिए. यानी हेडफोन की फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक नहीं सुनना है और एक घंटे के बाद ब्रेक लेना जरूरी है. इससे तेज साउंड के एक्सपोजर के कारण कान खराब होने का खतरा टल जाएगा. अगर लगातार कई घंटों तक तेज आवाज सुनी जाए तो यह कानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है.

तेज आवाज पर म्यूजिक सुनने का क्या खतरा?

WHO का कहना है कि अगर ज्यादा समय तक कानों में तेज आवाज जाती रहे तो इससे सुनने की क्षमता जा सकती है. दरअसल, तेज आवाज के कारण ब्रेन को साउंड ट्रांसमिट करने वाली कान की सेंसरी सेल्स डैमेज हो सकती है. एक बार डैमेज के बाद इन सेल्स को रिकवर नहीं किया जा सकता. रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेज आवाज सुनने के साथ ही ये सेल्स डैमेज हो सकती है. इसके अलावा लगातार तेज शोर में रहने से भी यह खतरा बढ़ जाता है.

क्या 60% वॉल्यूम लेवल सेफ है?

WHO का कहना है कि लोगों को मैक्सिमम आवाज के 60 प्रतिशत लेवल पर ही हेडफोन यूज करने चाहिए. इसका उद्देश्य है कि आवाज का स्तर 80 dB से पर नहीं जाना चाहिए. अगर इस डेसिबल लेवल को बाकी साउंड से कंपेयर करें तो आपसी बातचीत में 60 dB तक का शोर होता है. डोरबेल 80 dB तक जा सकती है, जबकि हैवी ट्रैफिक का शोर 85 dB को पार कर जाता है. किसी विमान के टेकऑफ करने पर 140 dB तक का शोर हो सकता है. 

इस टिप से बनेगी बात

आप अपने फोन में देखकर वॉल्यूम को 60 प्रतिशत पर सेट कर सकते हैं. इसके अलावा एक घंटे की लिमिट याद रखने के लिए फोन के टाइमर को यूज किया जा सकता है. इससे आपको टाइम का भी पता चल जाएगा.

ये भी पढ़ें-

AI के दौर में नहीं रहेगी नौकरी जाने की टेंशन, इन स्किल्स पर नहीं होगा कोई असर

Published at : 10 May 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Headphone TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
दिनभर यूज करते हैं हेडफोन तो जान लें 60-60 का नियम, नहीं तो सुनाई देना हो सकता है बंद!
दिनभर यूज करते हैं हेडफोन तो जान लें 60-60 का नियम, नहीं तो सुनाई देना हो सकता है बंद!
टेक्नोलॉजी
AI के दौर में नहीं रहेगी नौकरी जाने की टेंशन, इन स्किल्स पर नहीं होगा कोई असर
AI के दौर में नहीं रहेगी नौकरी जाने की टेंशन, इन स्किल्स पर नहीं होगा कोई असर
टेक्नोलॉजी
क्या इंसानों को ब्लैकमेल कर सकता है Claude AI? ट्रायल के दौरान हुई चौंकाने वाली घटना
क्या इंसानों को ब्लैकमेल कर सकता है Claude AI? ट्रायल के दौरान हुई चौंकाने वाली घटना
टेक्नोलॉजी
बार-बार खत्म हो रही है AC की गैस? ये छोटी गलतियां बन सकती हैं Gas Leakage की बड़ी वजह, समय रहते जान लें वरना होगा भारी खर्च
बार-बार खत्म हो रही है AC की गैस? ये छोटी गलतियां बन सकती हैं Gas Leakage की बड़ी वजह, समय रहते जान लें वरना होगा भारी खर्च
Advertisement

वीडियोज

Thalapathy Vijay Oath Ceremony: शपथ के बाद विजय सरकार के पहले फैसलों पर सबकी नजर | Breaking
UP Cabinet Expansion News: UP राजनीति में बड़ा संकेत | BJP | CM Yogi
Crime News : शैतान पिता के जाल में मासूम बेटा | Sansani
Sandeep Chaudhary:बिखर रहा है INDIA गठबंधन! सबसे सटीक विश्लेषण! | Bengal | Vijay | Rahul Gandhi
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया मजेदार रिएक्शन, बोलीं- “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में जरूर आऊंगी!”
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के कैबिनेट विस्तार से पहले बृजभूषण शरण सिंह का क्रिप्टिक पोस्ट, किस तरफ है इशारा?
यूपी के कैबिनेट विस्तार से पहले बृजभूषण शरण सिंह का क्रिप्टिक पोस्ट, किस तरफ है इशारा?
इंडिया
Tamil Nadu CM Vijay Oath: 'राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं', जब राहुल गांधी से मीटिंग के बाद विजय ने खारिज की थीं अफवाहें
'राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं', जब राहुल गांधी से मीटिंग के बाद विजय ने खारिज की थीं अफवाहें
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
आईपीएल 2026
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
इंडिया
Tamil Nadu CM Vijay Oath: राहुल गांधी से लेकर अन्नामलाई तक... विजय के शपथग्रहण समारोह में विपक्ष के कौन बड़े नेता हुए शामिल?
राहुल गांधी से लेकर अन्नामलाई तक... विजय के शपथग्रहण समारोह में विपक्ष के कौन बड़े नेता हुए शामिल?
शिक्षा
Himachal Pradesh 10th Board Result: हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
लाइफस्टाइल
Mother's Day 2026: 'कूल' से लेकर 'सख्त' तक, हर मां का प्यार जताने का तरीका होता है बिल्कुल अलग
'कूल' से लेकर 'सख्त' तक, हर मां का प्यार जताने का तरीका होता है बिल्कुल अलग
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget