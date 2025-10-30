हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीYouTube पर ऐसे वीडियो के लिए कड़े होंगे नियम, क्रिएटर्स के लिए ये बातें जान लेना हैं जरूरी

YouTube पर ऐसे वीडियो के लिए कड़े होंगे नियम, क्रिएटर्स के लिए ये बातें जान लेना हैं जरूरी

अगर आप कंटेट क्रिएटर हैं तो यह खबर जान लेना जरूरी है. वीडियो प्लेटफॉर्म पर 17 नंवंबर से नियम बदल रहे हैं, जिसके बाद गैंबलिंग और कैसिनो-स्टाइल वीडियो पर कड़ाई बरती जाएगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 30 Oct 2025 09:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

अगर आप कंटेट क्रिएटर हैं तो यह खबर आपके काम की है. YouTube पर गैंबलिंग और वाइलेंट गेमिंग से जुड़े कंटेट के नियम कड़े होने जा रहे हैं. गूगल के मालिकाना हक वाले प्लेटफॉर्म ने कहा है कि 17 नवंबर से वह NFTs जैसी डिजिटल गुड्स के साथ गैंबलिंग वाले वीडियो को रेस्ट्रिक्ट करेगी और केसिनो स्टाइल या वाइलेंट गेमिंग वाले कंटेट पर एज लिमिट अप्लाई करेगी. आइए इन नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

यूट्यूब ने कही यह बात

यूट्यूब ने कहा कि तेजी से बदल रहे डिजिटल वर्ल्ड की जरूरतों को देखते हुए नियम अपडेट किए जा रहे हैं. दरअसल, कंपनी डिजिटल गुड्स और NFTs के जरिए गैंबलिंग जैसे नए ट्रेंड से पीछे नहीं रहना चाहती. इसलिए वह अपने प्लेटफॉर्म को सुरक्षित और जिम्मेदार बनाने के लिए नए नियम लागू कर रही है.

नए नियमों से क्या बदलेगा?

अभी तक यूट्यूब पर ऐसे वीडियोज बैन होते थे, जो दर्शकों को गूगल से अनसर्टिफाइड गैंबलिंग साइट्स पर ले जाते थे. 17 नवंबर से ऐसे वीडियो भी बैन किए जाएंगे, जो डिजिटल आइटम्स, जैसे वीडियो गेम स्किन, कॉस्मेटिक और NFTs के जरिए गैंबलिंग को प्रमोट करते हैं. इसका मतलब है कि ऐसे क्रिएटर्स के वीडियो प्लेटफॉर्म से हटाए जा सकते हैं, जो इन-गेम एस्सेट के साथ गैंबलिंग को प्रमोट या शो करते हैं.

कैसिनो-स्टाइल वीडियो पर भी बढ़ेगी सख्ती

गैंबलिंग के साथ-साथ अब कैसिनो-स्टाइल गेम्स से जुड़े वीडियो पर भी सख्ती बढ़ेगी और इन पर एज रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी. यूट्यूब का कहना है कि ऐसे वीडियो प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें केवल 18 साल और उससे अधिक उम्र के दर्शक ही देख पाएंगे. इसके साथ ग्राफिक गेमिंग कंटेट पर भी सख्ती बरती जाएगी. इंसानी कैरेक्टर के खिलाफ वाइलेंस दिखाने वाले वीडियो पर भी एज रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है. 

Published at : 30 Oct 2025 08:59 AM (IST)
Tags :
Google YOUTUBE TECH NEWS
