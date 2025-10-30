आईफोन एयर की डिमांड पर ऐप्पल को भरोसा, कम नहीं करेगी प्रोडक्शन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









अमेरिकी टेक दिग्गज ऐप्पल अपने आईफोन एयर का प्रोडक्शन कम नहीं करेगी. कंपनी तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान पहले से तय टारगेट के मुताबिक इस फोन का प्रोडक्शन जारी रखेगी. दरअसल, कई ऐसी रिपोर्ट्स आई थीं, जिनमें बताया गया था कि ऐप्पल के अब तक के सबसे पतले इस आईफोन की डिमांड कमजोर है, जिसके चलते कंपनी इसका प्रोडक्शन कम कर सकती है. एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल की चौथी तिमाही में ऐप्पल टारगेट के मुताबिक इसकी 70 लाख यूनिट्स बनाएगी.

इस साल प्रोडक्शन कम नहीं करेगी ऐप्पल

TD Cowen के एक नए नोट के मुताबिक, ऐप्पल इस साल आईफोन एयर का प्रोडक्शन कम नहीं करेगी. साल की तीसरी तिमाही में 30 लाख और चौथी तिमाही में 70 लाख यूनिट्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें कटौती नहीं होगी. वहीं अगर पूरी आईफोन 17 सीरीज की बात करें तो तीसरी तिमाही में इसकी 5.4 करोड़ और चौथी तिमाही में 7.9 करोड़ यूनिट्स बनाई जाएंगी.

चीन में अच्छी मांग

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईफोन एयर की डिमांड स्थिर बनी हुई है. चीन में इसकी बिक्री देरी से शुरू होने के कारण इसकी मांग ने रफ्तार नहीं पकड़ी और बाकी बाजारों में लोगों ने इसे खास पसंद नहीं किया. हालांकि, चीन में इसका उल्टा हुआ और बुकिंग शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया था.

क्या हैं आईफोन एयर के फीचर्स?

आईफोन एयर ऐप्पल का अब तक का सबसे पतला मॉडल है और इसकी मोटाई केवल 5.6mm है. इसकी मोटाई 2014 में लॉन्च हुए कंपनी के इससे पहले के सबसे पतले मॉडल आईफोन 6 की तुलना में 19 प्रतिशत कम है. इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.6 इंच का प्रोमोशन टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले दिया गया है. इसके रियर में 48MP का सिंगल कैमरा और फ्रंट में 18MP का सिंगल सेंटर स्टेज लेंस दिया गया है. ऐप्पल ने इसे प्रो मॉडल्स वाले A19 Pro चिपसेट से लैस किया है. भारत में आईफोन एयर की शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये है.

