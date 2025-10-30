हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआईफोन एयर की डिमांड पर ऐप्पल को भरोसा, कम नहीं करेगी प्रोडक्शन

आईफोन एयर की डिमांड पर ऐप्पल को भरोसा, कम नहीं करेगी प्रोडक्शन

कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ऐप्पल के आईफोन एयर की डिमांड कमजोर है, जिसके चलते इसका प्रोडक्शन कम किया जा सकता है. हालांकि, एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा नहीं होने जा रहा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 30 Oct 2025 07:26 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अमेरिकी टेक दिग्गज ऐप्पल अपने आईफोन एयर का प्रोडक्शन कम नहीं करेगी. कंपनी तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान पहले से तय टारगेट के मुताबिक इस फोन का प्रोडक्शन जारी रखेगी. दरअसल, कई ऐसी रिपोर्ट्स आई थीं, जिनमें बताया गया था कि ऐप्पल के अब तक के सबसे पतले इस आईफोन की डिमांड कमजोर है, जिसके चलते कंपनी इसका प्रोडक्शन कम कर सकती है. एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल की चौथी तिमाही में ऐप्पल टारगेट के मुताबिक इसकी 70 लाख यूनिट्स बनाएगी.

इस साल प्रोडक्शन कम नहीं करेगी ऐप्पल

TD Cowen के एक नए नोट के मुताबिक, ऐप्पल इस साल आईफोन एयर का प्रोडक्शन कम नहीं करेगी. साल की तीसरी तिमाही में 30 लाख और चौथी तिमाही में 70 लाख यूनिट्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें कटौती नहीं होगी. वहीं अगर पूरी आईफोन 17 सीरीज की बात करें तो तीसरी तिमाही में इसकी 5.4 करोड़ और चौथी तिमाही में 7.9 करोड़ यूनिट्स बनाई जाएंगी. 

चीन में अच्छी मांग

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईफोन एयर की डिमांड स्थिर बनी हुई है. चीन में इसकी बिक्री देरी से शुरू होने के कारण इसकी मांग ने रफ्तार नहीं पकड़ी और बाकी बाजारों में लोगों ने इसे खास पसंद नहीं किया. हालांकि, चीन में इसका उल्टा हुआ और बुकिंग शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया था.

क्या हैं आईफोन एयर के फीचर्स?

आईफोन एयर ऐप्पल का अब तक का सबसे पतला मॉडल है और इसकी मोटाई केवल 5.6mm है. इसकी मोटाई 2014 में लॉन्च हुए कंपनी के इससे पहले के सबसे पतले मॉडल आईफोन 6 की तुलना में 19 प्रतिशत कम है. इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.6 इंच का प्रोमोशन टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले दिया गया है. इसके रियर में 48MP का सिंगल कैमरा और फ्रंट में 18MP का सिंगल सेंटर स्टेज लेंस दिया गया है. ऐप्पल ने इसे प्रो मॉडल्स वाले A19 Pro चिपसेट से लैस किया है. भारत में आईफोन एयर की शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये है.

ये भी पढ़ें-

फोल्डेबल फोन के फायदे और नुकसान क्या हैं? खरीदने से पहले जान लें जरूरी चीजें

Published at : 30 Oct 2025 07:26 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IPhone Air
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी पर मंडराया चक्रवाती तूफान मोंथा का साया! इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट
यूपी पर मंडराया चक्रवाती तूफान मोंथा का साया! इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के मैच में क्या कुछ हुआ? कैसे रोमांचक मुकाबले में जीतकर SA पहुंची फाइनल में
Women's World Cup 2025: इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के मैच में क्या कुछ हुआ? कैसे रोमांचक मुकाबले में जीतकर SA पहुंची फाइनल में
दिल्ली NCR
Delhi AQI: दिल्ली-एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल! छाया घना कोहरा, AQI 380 के पार, हो सकती है बारिश
दिल्ली-एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल! छाया घना कोहरा, AQI 380 के पार, हो सकती है बारिश
Advertisement

वीडियोज

धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
तेजी से तेजस्वी..बुझे से राहुल गांधी!
बिहार में 'ओसामा शहाब' पर सियासी घमासान
Rahul-Tejashwi का क्या है 'N' फॉर्मूला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी पर मंडराया चक्रवाती तूफान मोंथा का साया! इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट
यूपी पर मंडराया चक्रवाती तूफान मोंथा का साया! इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के मैच में क्या कुछ हुआ? कैसे रोमांचक मुकाबले में जीतकर SA पहुंची फाइनल में
Women's World Cup 2025: इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के मैच में क्या कुछ हुआ? कैसे रोमांचक मुकाबले में जीतकर SA पहुंची फाइनल में
दिल्ली NCR
Delhi AQI: दिल्ली-एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल! छाया घना कोहरा, AQI 380 के पार, हो सकती है बारिश
दिल्ली-एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल! छाया घना कोहरा, AQI 380 के पार, हो सकती है बारिश
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 9: धुआंधार कमाई के बाद भी ‘थामा’ की नहीं हो पाई साल की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- चाहिए कितने करोड़?
9 दिन बाद भी ‘थामा’ की नहीं हो पाई साल की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- चाहिए कितने करोड़?
ट्रेंडिंग
मैथिली ठाकुर को विदेश में मिली अपने साइज की जींस तो चेहरे पर दिखा गजब का ग्लो, यूजर्स ने ऐसे लिए मजे- पुराना वीडियो वायरल
मैथिली ठाकुर को विदेश में मिली अपने साइज की जींस तो चेहरे पर दिखा गजब का ग्लो, यूजर्स ने ऐसे लिए मजे- पुराना वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
इस गांव में हर किसी के पास प्राइवेट जेट! अमीरी ऐसी कि लोग एयरपोर्ट पर करते हैं चाय-नाश्ता
इस गांव में हर किसी के पास प्राइवेट जेट! अमीरी ऐसी कि लोग एयरपोर्ट पर करते हैं चाय-नाश्ता
हेल्थ
शराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?
शराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget