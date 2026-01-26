क्रिएटर्स की होगी बल्ले-बल्ले! 2026 के लिए YouTube ने बनाई नई प्लानिंग, वीडियो बनाने वालों पर बरसेंगे पैसे
अगर आप कंटेट क्रिएटर हैं और यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करते हैं तो इस साल आपकी कमाई बढ़ सकती है. इसके लिए कंपनी नए तरीके लाने वाली है.
अगर आप कंटेट क्रिएटर हैं तो इस साल आप पर पैसों की बारिश हो सकती है! दरअसल, YouTube इस साल कई ऐसे नए तरीके लाने वाली है, जिससे क्रिएटर और ज्यादा कमाई कर पाएंगे. यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने इस साल के लिए कंपनी की प्लानिंग शेयर की है, जिसमें क्रिएटर्स की कमाई बढ़ाने के अलावा एआई पर जोर देने, शॉर्ट्स को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने और बच्चों और टीन के लिए सेफ्टी मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर जोर देने की बात कही गई है.
क्रिएटर्स को मिलेंगे कमाई के नए तरीके
पिछले 4 सालों में यूट्यूब ने क्रिएटर, आर्टिस्ट्स और मीडिया कंपनियों को उनके कंटेट के लिए 100 बिलियन से ज्यादा का भुगतान किया है. इस साल भी यह सिलसिला जारी रहेगा. 2026 में यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए कमाई के अलग-अलग तरीकों पर भारी निवेश की योजना बना रही है, जिससे वे शॉपिंग और ब्रांड डील्स से लेकर जैवेल और गिफ्ट्स जैसे फैन फंडिंग फीचर से भी पैसा कमा सकेंगे. अभी किसी लिंक्ड प्रोडक्ट को खरीदने के लिए यूजर्स को दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जाना पड़ता है, लेकिन जल्द ही यूजर यूट्यूब पर ही रहकर कोई प्रोडक्ट खरीद सकेंगे.
एआई पर रहेगा जोर
यूट्यूब का कहना है कि दिसंबर में 10 लाख से अधिक चैनल ने उसके एआई क्रिएशन टूल्स का यूज किया था. इस साल भी यूजर एआई की मदद से शॉर्ट्स और गेम्स आदि क्रिएट कर पाएंगे. साथ ही कंपनी की कोशिश अपने प्लेटफॉर्म से एआई की मदद से बने बेकार कंटेट को हटाने की भी रहेगी. यूजर्स को इस साल यूट्यूब पर कई नए एआई फीचर भी देखने को मिल सकते हैं.
बच्चों और टीन की सेफ्टी होगी और मजबूत
यूट्यूब इस साल अपने प्लेटफॉर्म को बच्चों और टीन यूजर्स के लिए और मजबूत बनाना चाहती है और इसकी शुरुआत हो गई है. हाल ही में यूट्यूब नया पैरेंटल कंट्रोल लेकर आई है, जिसमें पैरेंट्स अपने छोटे बच्चों के शॉर्ट्स देखने के टाइम को सेट कर सकते हैं.
