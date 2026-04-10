YouTube ला रही धमाकेदार फीचर, खुद का एआई अवतार बना रिकॉर्ड कर सकेंगे वीडियो

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एआई-पावर्ड रिमिक्स फीचर से शॉर्ट्स से नए वीडियो आसानी से बनेंगे।

YouTube AI Avatar: अगर आप कंटेट क्रिएटर हैं तो आपके लिए YouTube एक बड़े काम का फीचर ला रही है. यह फीचर आने के बाद अब एआई की मदद से अपना डिजिटल अवतार क्रिएट कर पाएंगे, जो उनके शॉर्ट्स वीडियो में नजर आएगा. यह अवतार आपके चेहरे और आवाज का इस्तेमाल कर वीडियो बना सकेगा. इसका फायदा यह होगा कि आपको हर बार शॉर्ट्स रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होगी. आपकी जगह यह एआई अवतार वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा. आइए जानते हैं कि YouTube AI Avatar कैसे कंटेट क्रिएशन के काम को आसान कर देगा.

कैसे काम करेगा YouTube AI Avatar?

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फीचर में यूजर एकदम असली लगने वाला एआई अवतार जनरेट कर पाएंगे. इसके लिए उन्हें पहले एक लाइव सेल्फी लेनी होगी. इसमें उनके फेस की रिकॉर्डिंग हो जाएगी और साथ ही वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए कुछ प्रॉम्प्ट्स पढ़ने पड़ेंगे. एक बार अवतार क्रिएट होने के बाद इससे करीब 8 सेकंड तक के वीडियो क्लिप शूट की जा सकेगी. यूजर चाहे तो ऐसी कई क्लिप शूट कर एक लंबा वीडियो भी बना पाएंगे.

YouTube AI Avatar को एडिट करने का भी मिलेगा ऑप्शन

एआई अवतार क्रिएट करने का ऑप्शन यूट्यूब ऐप के साथ-साथ यूट्यूब क्रिएट में भी मिलेगा. एक बार अवतार सेटअप करने के बाद इसे एडिट करने का भी ऑप्शन होगा. यूजर जब चाहे, अपनी अपीयरेंस और वॉइस को दोबारा रिकॉर्ड कर सकेगा. इसी तरह अवतार को डिलीट करने का भी पूरा कंट्रोल यूजर के पास होगा. अभी तक मौजूद मॉडल इमेज के सहारे वीडियो जनरेट करने की परमिशन देता था, लेकिन अब इसे अपग्रेड करते हुए इसमें वॉइस को भी एड कर दिया गया है. अगले कुछ दिनों में यह फीचर रोल आउट होने की उम्मीद है.

Shorts से बना सकेंगे फुल वीडियो

बता दें कि यूट्यूब पिछले कुछ समय से एआई फीचर्स पर खास फोकस कर रही है ताकि कंटेट क्रिएशन को आसान बनाया जा सके. इसी कड़ी में कंपनी एक एआई-पावर्ड रिमिक्स फीचर लाने वाली है, जिससे शॉर्ट्स से एक नया वीडियो बनाना आसान हो जाएगा. इस फीचर में 'ऐड ऑब्जेक्ट' और 'रीइमेजिन' नाम से दो नए टूल मिलेंगे. ऐड ऑब्जेक्ट में यूजर शॉर्ट्स से लिए गए किसी भी सीन में एआई-जनरेटेड आइटम्स इन्सर्ट कर सकेंगे. यह फीचर 8 सेकंड तक की क्लिप पर काम करेगा. दूसरा टूल रीइमेजिन का होगा. यह शॉर्ट्स के एक फ्रेम को पूरी तरह नए एआई-जनरेटेड वीडियो में बदल सकेगा. इसे यूज करने के लिए यूजर को सजेस्टेड प्रॉम्प्ट मिलेंगे और यूजर चाहे तो अपने खुद के प्रॉम्प्ट लिखकर वीडियो जनरेट करवा सकेगा.

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